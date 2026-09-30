पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होने जा रहा है बड़ा फेरबदल, शोएब अख्तर को मिलेगा नया रोल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर, जो अक्सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की आलोचना करते रहते हैं, उन्हें बोर्ड में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अख्तर कई बार क्रिकेट बोर्ड पर तीखा हमला करते हुए देखे गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के इस खराब हालात के लिए भी बोर्ड को ही जिम्मेदार ठहराया था लेकिन अब उन्हें पीसीबी में अहम रोल मिल सकता है।

पाकिस्तान के लिए पिछले कुछ साल क्रिकेट में बहुत ही खराब रहे हैं। टीम 2022 के बाद एक बार भी आईसीसी टूर्नामेंट से सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंची है। इसके अलावा हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 0-3 से हार का सामना करना पड़ा था। उस दौर पर टीम के सात खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया था और कोच को भी हटा दिया गया था। इसकी भी अख्तर ने आलोचना की थी।

शोएब अख्तर और मोहसिन नकवी की मुलाकात दरअसल, कुछ समय पहले शोएब के बड़े भाई का निधन हुआ था। इसके बाद उनके जनाजे में नकवी भी पहुंचे थे। इस दौरान नकवी ने अख्तर से बात की थी। उनसे बातचीत के बाद शोएब काफी इंप्रेस हुए और अब उनके बोर्ड में शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है। वहीं पिछले कुछ समय से अख्तर ने बोर्ड के प्रति नरमी भी दिखाई है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि उन्हें बोर्ड में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।

शोएब अख्तर को मिल सकती है जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अख्तर को कोई बड़ा पोस्ट मिल सकता है। पीटीआई के मुताबिक शोएब अख्तर के भाई के निधन के बाद नकवी ने उनसे मुलाकात की थी। उसके बाद अख्तर उनसे काफी इंप्रेस दिखाई दिए थे। दोनों के बीच वहीं से रिश्ते मजबूत हुए। नकवी ने अख्तर के साथ अपना प्लान भी साझा किया और उन्हें नेशनल क्रिकेट एकैडमी (NCA) में आने का न्योता दिया था।