स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के खिलाफ गुवाहाटी में खेलेते हुए वेस्टइंडीज के जॉन कैंपबेल ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने टीम इंडिया के खिलाफ मात्र 65 गेंदों पर शतक ठोक दिया। इसी के साथ उन्होंने कई दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। कैंपबेल ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक शुरुआत की और 65 गेंदों पर शतक ठोक दिया।

सेंचुरी ठोकने के साथ ही उन्होंने पूर्व महान बल्लेबाज ब्रायन लारा की खास लिस्ट में जगह बना ली है। पहले वनडे मैच में भी कैंपबेल ने शानदार बल्लेबाजी की थी और अर्धशतक लगाया था। हालांकि, वे शतक लगाने से चूक गए थे और 62 रन बनाकर आउट हो गए थे। दूसरे मुकाबले में उन्होंने तेज तर्रार शुरुआत की और रिकॉर्ड शतक लगाया।

जॉन कैंपबेल ने ठोका रिकॉर्ड शतक कैंपबेल भारत के खिलाफ वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 65 गेंदों पर ये कारनामा किया। इससे पहले किसी भी कैरिबियाई बल्लेबाज ने 65 गेंदों पर शतक नहीं लगाया था। रिकार्डो पॉवेल ने 1999 में सिंगापुर में खेलते हुए 72 गेंदों पर शतक ठोका था। रिचर्ड का रिकॉर्ड अब कैंपबेल ने ध्वस्त कर दिया है।