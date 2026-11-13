मोहम्मद शमी छोड़ेंगे LSG का साथ, इस खिलाड़ी के बदले राजस्थान रॉयल्स में होगी एंट्री! यशस्वी जायसवाल को लेकर भी हलचल तेज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल (IPL) 2027 से पहले बड़ी ट्रेड को लेकर चर्चा हो रही है। ऐसे में राजस्थान की नजर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पर है। राजस्थान सैम करन की जगह शमी को टीम में शामिल करने की फिराक में है।

क्रिकबज के मुताबिक लखनऊ सुपर जायंट्स के लेफ्ट ऑर्म स्पिनर मनीमानर सिद्धार्थ भी इस ट्रेड में बने हुए हैं। खिलाड़ियों को ट्रेड के बारे में जानकारी दे दी गई है और कागजी कार्रवाई चल रही है। साथ ही राजस्थान और लखनऊ के बीच स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को लेकर भी चर्चा चल रही है।

यशस्वी जायसवाल पर भी चर्चा बाएं हाथ के धाकड़ बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को लखनऊ अपने टीम का हिस्सा बनाने का प्रयास कर रही है। मगर राजस्थान ने लखनऊ से एक और भारतीय गेंदबाज की मांग रखी है। हालांकि,दोनों के बीच अब तक इसको लेकर कोई सहमति नहीं बनी है।

जायसवाल का आईपीएल में प्रदर्शन शानदार रहा है। अगर वो लखनऊ टीम का हिस्सा बन जाते हैं तो, इससे लखनऊ को एक भारतीय कप्तान का विकल्प भी मिल जाएगा। साथ ही एक धाकड़ ओपनर खिलाड़ी भी टीम में शामिल हो जाएगा।