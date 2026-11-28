स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पांच बार इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर कप्तानी को लेकर रोहित शर्मा पर भरोसा जताया है। फ्रेंचाइजी ने शुक्रवार को रोहित को दोबारा अपना कप्तान बनाने की घोषणा की। हालांकि, रोहित नहीं चाहते थे कि वह एक बार फिर इस जिम्मेदारी को संभालें, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने हां कह दिया।

रोहित ने साल 2013 में मुंबई की कप्तानी संभाली थी और 2023 तक वह टीम के कप्तान रहे। इन 10 सालों में उन्होंने टीम को पांच बार विजेता की ट्रॉफी दिलाई। मुंबई ने अभी तक पांच आईपीएल खिताब जीते हैं और सभी रोहित की कप्तानी में जीते हैं। उनके कप्तानी से हटने के बाद टीम एक भी बार फाइनल नहीं खेल सकी। अब एक बार फिर रोहित मुंबई की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे।

तैयार नहीं थे रोहित रोहित ने कहा है कि जब फ्रेंचाइजी के मालिक आकाश अंबानी ने उन्हें दोबारा कप्तान बनने को कहा था वह इसके लिए तैयार नहीं थे और फिर बाद में उन्होंने काफी सोच विचार के बाद अपना फैसला बदला। रोहित ने मुंबई इंडियंस द्वारा जारी किए गए इंटरव्यू में बताया, "मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था तभी आकाश ने फोन किया और हमारे मिलने की बात हुई। हमने इस बात पर चर्चा की कि कैसे टीम को आगे ले जाया जा सकता है।"

इसी चर्चा के दौरान आकाश ने रोहित से दोबारा कप्तान बनने का बारे में पूछा तो वह थोड़ा झेंप गए। रोहित ने बताया, "मेरा शुरुआती विचार यह था कि मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूं। मुझे वापस जाकर इसके बारे में सोचना होगा। काफी कुछ हुआ है और मैं नहीं जानता कि मैं दोबारा कप्तानी करने की मानसिकता में हूं या नहीं।"

टीम को चाहिए थी दिशा रोहित ने कहा कि उन्होंने जितना सोचा उसके उतना यह महसूस किया कि मुंबई इंडियंस को दिशा की जरूरत है क्योंकि उसे अब चीजें बदलनी हैं। उन्होंने कहा, "अंदर से, मुझे लग रहा था कि मैं यह नहीं कह रहा था कि इस टीम को एक लीडर के तौर पर मेरी जरूरत नहीं है, टीम को डायरेक्शन की जरूरत है। मैंने एहसास किया कि ये टीम वो है जिसे आपने बनाया है। 10 साल मैंने इस टीम की कप्तानी की है। मैंने सोचा कि यह समय है चुनौती को कबूल करने का।"