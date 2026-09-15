रिंकू सिंह इस दिन प्रिया सरोज के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे, तारीख और जगह को लेकर जानकारी आई सामने

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के बल्लेबाज रिंकू सिंह जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। उनकी शादी की तारीख सामने आ गई है। रिंकू ने जून 2025 में सगाई की थी और अब 2026 में वे शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। वे समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज के साथ विवाह के बंधन में बंधेंगे।

प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज, जो केराकत से विधायक हैं, ने कन्फर्म किया है कि दोनों की शादी चार दिसंबर को होगी। रिंकी और प्रिया के रिश्ते की चर्चा पिछले कुछ समय से अधिक रही हैं। खासकर सगाई होने के बाद दोनों कई मौकों पर एक-दूसरे के साथ दिखाई दिए। अब वे दिसंबर में शादी के बंधन में बंध जाएंगे।

रिंकू सिंह की शादी कब और कहां पर होगी? रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी 4 दिसंबर को लखनऊ के रमाडा होटल में होगी। प्रिया के पिता तूफानी के मुताबिक दोनों परिवार की सहमति से शादी की तारीख और जगह तय कर ली गई है। शादी की तैयारियां भी लगभग पूरी हो गई हैं। बता दें कि प्रिया उत्तर प्रदेश की मछलीशहर लोकसभा सीट से सांसद हैं।

भारतीय टीम से बाहर रिंकू सिंह रिंकू सिंह ने टीम इंडिया के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन टीम संयोजन की वजह से उनका चयन नहीं हो पा रहा है। मध्य क्रम में तिलक वर्मा और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी हैं, जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। टीम इंडिया में कई बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जिसकी वजह से भी रिंकू को जगह नहीं मिल पाती। ईशान किशन और अक्षर पटेल भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और ऐसे में रिंकू को टीम में फिट करना मुश्किल हो जाता है।