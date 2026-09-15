Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

रिंकू सिंह इस दिन प्रिया सरोज के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे, तारीख और जगह को लेकर जानकारी आई सामने

By Praveen Kumar Mishra Edited By: Praveen Kumar Mishra
Published: Tue, 15 Sep 2026 09:38 PM (IST)

भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह 4 दिसंबर को समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज के साथ लखनऊ में शादी के बंधन ...और पढ़ें

रिंकू सिंह-प्रिया सरोज

रिंकू सिंह-प्रिया सरोज

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के बल्लेबाज रिंकू सिंह जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। उनकी शादी की तारीख सामने आ गई है। रिंकू ने जून 2025 में सगाई की थी और अब 2026 में वे शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। वे समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज के साथ विवाह के बंधन में बंधेंगे।

प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज, जो केराकत से विधायक हैं, ने कन्फर्म किया है कि दोनों की शादी चार दिसंबर को होगी। रिंकी और प्रिया के रिश्ते की चर्चा पिछले कुछ समय से अधिक रही हैं। खासकर सगाई होने के बाद दोनों कई मौकों पर एक-दूसरे के साथ दिखाई दिए। अब वे दिसंबर में शादी के बंधन में बंध जाएंगे।

रिंकू सिंह की शादी कब और कहां पर होगी?

रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी 4 दिसंबर को लखनऊ के रमाडा होटल में होगी। प्रिया के पिता तूफानी के मुताबिक दोनों परिवार की सहमति से शादी की तारीख और जगह तय कर ली गई है। शादी की तैयारियां भी लगभग पूरी हो गई हैं। बता दें कि प्रिया उत्तर प्रदेश की मछलीशहर लोकसभा सीट से सांसद हैं।

भारतीय टीम से बाहर रिंकू सिंह

रिंकू सिंह ने टीम इंडिया के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन टीम संयोजन की वजह से उनका चयन नहीं हो पा रहा है। मध्य क्रम में तिलक वर्मा और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी हैं, जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। टीम इंडिया में कई बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जिसकी वजह से भी रिंकू को जगह नहीं मिल पाती। ईशान किशन और अक्षर पटेल भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और ऐसे में रिंकू को टीम में फिट करना मुश्किल हो जाता है।

एशियन गेम्स में भी रिंकू का नाम नहीं

अफगानिस्तान के खिलाफ जारी सीरीज में भी उनका नाम नहीं है। इससे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज में वे खेलते हुए दिखाई दिए थे। इससे पहले आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर भी उनका नाम टीम में नहीं था। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज समाप्त होने के बाद भारतीय टीम एशियन गेम्स के लिए जापान जाएगी। उस टीम में भी रिंकू का नाम शामिल नहीं है।

यह भी पढ़ें- वेस्‍टइंडीज के खिलाफ बुधवार को हो सकता है टीम इंडिया का एलान, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या को मिलेगा मौका?

यह भी पढ़ें- सोफिया हयात संग जुड़ा था रोहित शर्मा का नाम, अब एक्ट्रेस ने खोला 'बेडरूम सीक्रेट'; बोल्ड बयान से मची खलबली