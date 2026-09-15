सोफिया हयात संग जुड़ा था रोहित शर्मा का नाम, अब एक्ट्रेस ने खोला 'बेडरूम सीक्रेट'; बोल्ड बयान से मची खलबली

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को लेकर इंग्लैंड की एक्ट्रेस-सिंगर सोफिया हयात ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सोफिया ने बताया है कि वे रोहित के साथ रिलेशन में थीं और हिटमैन की एक गलती की वजह से उनका रिश्ता टूट गया। सोफिया हाल ही में एक पॉडकास्ट में नजर आईं, जिसमें उन्होंने रोहित के साथ अपने रिश्ते को लेकर कई राज खोले हैं।

सोफिया ने ये भी बताया है कि वे रोहित के साथ कितने समय तक रिलेशन में रहीं और फिर उनका रिश्ता क्यों टूट गया? बता दें सोफिया हयात का नाम रोहित के साथ कई बार जुड़ चुका है। हालांकि, दिग्गज बल्लेबाज ने कभी भी इसको लेकर कोई बात नहीं की है। इस रिश्ते को लेकर सोफिया पहले भी दावा कर चुकी हैं लेकिन शर्मा की तरफ से कभी कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली।

रोहित शर्मा को लेकर सोफिया हयात ने किए कई खुलासे हयात ने हाल ही में स्ट्रेट टॉक क्वेयर विस्डम पॉडकास्ट पर बात करते हुए रोहित को लेकर कई खुलासे किए। उन्होंने कहा, "मैं क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मेरे मैनेजर की वजह से मैं क्रिकेट से जुड़ी। मैंने उस दौरान कई झूठ भी बोले। यहां तक कि मैंने अपनी झूठी उम्र बताई। इस तरह से मैं यूथ-आइकॉन बनी और इंडिया में काफी फेमस हो गई। मैंने सबसे महान बल्लेबाजों में से एक रोहित शर्मा को भी डेट किया। वे अब दुनिया के महान बल्लेबाज हैं। मुझे माफ करना लेकिन ये कहना पड़ रहा है कि वे बिस्तर पर अच्छे नहीं थे।"

ये पहला मौका नहीं है, जब सोफिया ने रोहित को लेकर ऐसा दावा किया है। इससे पहले भी उन्होंने रोहित के साथ डेटिंग को लेकर खुलासे किए थे। सोफिया ने दावा किया था कि उन्होंने साल 2012 में डेटिंग शुरू की थी, जो एक साल तक चली थी। उनका कहना था कि रोहित ने मीडिया के सामने उन्हें फैन कह दिया था, जिससे वे इतना नाराज हो गईं कि उन्होंने रोहित को हर जगह से ब्लॉक कर दिया और दोनों का रिश्ता टूट गया।