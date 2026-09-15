जिम्बाब्वे के ब्रैंडन टेलर ने ध्वस्त किया सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड, खास लिस्ट में टॉप पर पहुंचे

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जिम्बाब्वे के अनुभवी बल्लेबाज ब्रैंडन टेलर ने भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। टेलर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हरारे में खेले गए वनडे मैच के तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा है। वे अब वनडे फॉर्मेट में सबसे अधिक लंबे समय तक खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड तेंदुलकर के नाम पर दर्ज था।

टेलर को जिम्बाब्वे के लिए वनडे फॉर्मेट में खेलते हुए 22 साल 4 महीने हो गए हैं। तेंदुलकर ने भारत के लिए इस फॉर्मेट में 22 साल 3 महीने तक अपनी सेवाएं दी थीं। अब उनका ये रिकॉर्ड टूट गया है और टेलर ने इसे अपने नाम कर लिया है। टेलर 40 साल की उम्र को पार कर चुके हैं लेकिन अब तक वे अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेल रहे हैं।

ब्रैंडन टेलर ने रचा इतिहास टेलर ने 2004 में वनडे में डेब्यू किया था और अब वे जिम्बाब्वे के लिए इस फॉर्मेट में महान बल्लेबाजों में से एक हैं। भले ही उन्होंने तेंदुलकर के सबसे अधिक सालों तक वनडे क्रिकेट खेलने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है लेकिन वे रन या फिर अन्य मामलों में उनसे बहुत पीछे हैं। तेंदुलकर ने 18426 रन बनाए थे और 463 मैच खेले थे। दूसरी तरफ टेलर ने 22 से अधिक सालों तक क्रिकेट खेली लेकिन वे अब तक 207 मैच ही खेल सके हैं। इसका बड़ा कारण ये भी है कि जिम्बाब्वे को अधिक मैच खेलने को नहीं मिलते हैं।