प्रेट्र, नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय चयन समिति बुधवार को जब वेस्टइंडीज के विरुद्ध होने वाली वनडे और टी-20 सीरीज के लिए टीम का चयन करेगी तो ऋषभ पंत और फिट होकर लौटे हार्दिक पांड्या को शामिल किए जाने की संभावना पर मुख्य रूप से चर्चा होगी।

भारत वेस्टइंडीज के विरुद्ध तीन वनडे और पांच टी-20 मैच खेलेगा। टी-20 मैचों की शुरुआत छह अक्टूबर से होगी और पूरी संभावना है कि इसके लिए वही टीम चुनी जाएगी जो एशियाई खेलों में भाग लेगी, लेकिन अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति को 50 ओवर के प्रारूप के लिए टीम का चयन करते समय माथापच्ची करनी पड़ सकती है।

अगरकर पर होगा फैसला? अगरकर बैठक के लिए दिल्ली में होंगे और संभावना है कि वह बोर्ड के अधिकारियों से इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या उनका अनुबंध 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप तक बढ़ाया जाएगा। पांड्या की प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी 20 सितंबर को निर्धारित है क्योंकि उन्हें पहले ही छह अक्टूबर से पुडुचेरी में ऑस्ट्रेलिया ए के विरुद्ध भारत ए की तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए चुना जा चुका है। हार्दिक पांड्या पर क्‍या है अपडेट वेस्टइंडीज के विरुद्ध वनडे मैचों की शुरुआत 27 सितंबर से तिरुवनंतपुरम में होगी और यह चयन समिति को तय करना होगा कि क्या पांड्या वनडे में 10 ओवर गेंदबाजी करने और 50 ओवर तक फील्डिंग करने के लिए तैयार हैं या नहीं।

अगर पांड्या उपलब्ध नहीं होते हैं तो चयन समिति के लिए तेज गेंदबाजी आराउंडरों की कमी समस्या बन जाएगी। दूसरा विकल्प नीतीश कुमार रेड्डी वनडे सीरीज के दौरान एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए जापान में होंगे। तीसरे और चौथे विकल्प सूर्यांश शेडगे और वेंकटेश अय्यर फिलहाल चोटिल हैं।

क्‍या जुरैल को मिलेगा मौका? आईपीएल में पंत के खराब प्रदर्शन के चलते उन्हें टेस्ट उपकप्तानी गंवानी पड़ी और उन्हें वनडे टीम में भी जगह नहीं मिली। लेकिन ईशान किशन के जापान में होने के कारण बाएं हाथ के इस प्रतिभाशाली बल्लेबाज को 15 सदस्यीय टीम में मौका मिल सकता है।

उनका चयन होने पर भी केएल राहुल वनडे विकेटकीपर के तौर पर पहली पसंद रहेंगे। श्रेयस अय्यर की अनुपस्थिति में राहुल को वनडे टीम का उपकप्तान भी नियुक्त किया जा सकता है।अगर पंत को मौका नहीं मिलता है तो चयनकर्ता ध्रुव जुरैल को चुन सकते हैं।

गायकवाड़ बनेंगे कप्‍तान ऐसे में पंत को ईरानी कप में शेष भारत की कप्तानी करने को कहा जा सकता है। श्रेयस अय्यर के एशियाई खेलों में शामिल होने के कारण कप्तान शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद रुतुराज गायकवाड़ को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका मिल सकता है।

यशस्वी जायसवाल रिजर्व ओपनर होंगे, जबकि मध्य क्रम के रिजर्व बल्लेबाज रजत पाटीदार होंगे। वेस्टइंडीज के विरुद्ध वनडे सीरीज के बाद गायकवाड़ और पाटीदार दोनों का ही भारत ए की तरफ से खेलने की संभावना है। गायकवाड को इसके लिए कप्तान बनाया जा सकता है।