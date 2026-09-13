IND vs WI ODI Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ केएल राहुल का प्रमोशन तय! पंत-जुरेल के बीच विकेटकीपिंग के लिए कांटे की टक्कर

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। अगले महीने वेस्‍टइंडीज टीम भारत का दौरा करेगी। इस दौरान दोनों टीमों के बीच 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ 27 सितंबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए अनुभवी केएल राहुल को भारत का उप-कप्तान बनाया जा सकता है।

शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम कैरेबियाई टीम के खिलाफ वनडे सीरीज की शुरुआत तिरुवनंतपुरम से करेगी। बाकी दो मैच गुवाहाटी (30 सितंबर) और मुल्लांपुर (3 अक्टूबर) में खेले जाएंगे। वेस्टइंडीज सीरीज और ईरानी कप के लिए टीम का चयन 16 सितंबर को किया जाएगा। यह अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे T20I मैच के एक दिन बाद होगा। इस मैच में चयन समिति के चेयरमैन अजीत अगरकर भी मौजूद रहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि यह सेलेक्‍सन मीटिंग अगरकर के तय कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का आखिरी काम होगा। यह पीरियड 4 अक्टूबर को खत्म हो रहा है।

माना जा रहा है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज और एशियन गेम्स एक ही समय पर होने के कारण रेगुलर 50-ओवर के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि वे जापान में T20 टीम की कप्तानी कर रहे होंगे। ईशान किशन के भी एशियन गेम्स में होने के कारण राहुल के बाद दूसरे विकेटकीपर की जगह को लेकर चर्चा होगी।

पंत-जुरेल के बीच टक्‍कर सेलेक्शन से जुड़े मामलों की जानकारी रखने वाले BCCI के एक सूत्र ने PTI को बताया, "ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल के बीच टक्‍कर है। जाहिर है, हेड कोच और कप्तान की राय अहम होगी।" माना जा रहा है कि अगर पंत को दूसरे विकेटकीपर के तौर पर नहीं चुना जाता है, तो वह श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ ईरानी कप में 'रेस्ट ऑफ इंडिया' टीम की कप्तानी करेंगे।

अगर पंत को इंडिया टीम के लिए चुना जाता है, तो जुरेल 'रेस्ट ऑफ इंडिया' की कप्तानी कर सकते हैं। उन्होंने हाल ही में श्रीलंका में इंडिया A की कप्तानी की थी। पांड्या के फिट होने की उम्‍मीद फिलहाल कोई सीम बॉलिंग ऑलराउंडर नजर नहीं आ रहा है। जब तक हार्दिक पांड्या को फिट घोषित नहीं किया जाता, तब तक नेशनल सेलेक्टर्स के लिए वनडे मैचों के लिए सीम बॉलिंग ऑलराउंडर चुनना मुश्किल हो सकता है। BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अनुसार, इंडिया A के लिए चुने गए हार्दिक के 20 सितंबर से कॉम्पिटिटिव व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने के लिए फिट होने की उम्मीद है।

सूत्र ने कहा, "सेलेक्टर्स ने पुडुचेरी में 6 अक्टूबर से शुरू होने वाले इंडिया A के वनडे मैचों के लिए हार्दिक को चुना है। हालांकि, वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज 3 अक्टूबर को खत्म होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या हार्दिक को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चुना जाता है या नहीं।"

वहीं, तेज गेंदबाजी का अटैक काफी मजबूत है। इसमें मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़ और प्रिंस यादव सभी फिट और उपलब्ध हैं। श्रेयस अय्यर की गैर-मौजूदगी में ऋतुराज गायकवाड़ को चुने जाने की संभावना है। काम मुश्किल हो गया कई खिलाड़ियों के चोटिल होने से सेलेक्शन कमिटी के लिए काम मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनके पास ऑल-राउंडर के ज्‍यादा विकल्प नहीं हैं। अभी चोटिल खिलाड़ियों की लिस्ट में हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, मोहसिन खान, वेंकटेश अय्यर, हर्षित राणा और शाहबाज अहमद शामिल हैं। ये सभी सीनियर टीम, 'A' टीम या ईरानी कप के लिए सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं हैं। ये सभी खिलाड़ी बेंगलुरु में CoE में रिहैबिलिटेशन से गुजरेंगे।