पीटीआई, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट का कहना है कि न्यूजीलैंड के विरुद्ध 19 नवंबर से शुरू हो रही दो टेस्ट मैचों की सीरीज में केएल राहुल भारत के प्रमुख बल्लेबाज साबित होंगे। राहुल की बल्लेबाजी के कायल बोल्ट का मानना है कि वह सीरीज के प्रमुख खिलाड़ियों में होंगे।

टेस्ट क्रिकेट में 317 विकेट ले चुके 37 वर्ष के बोल्ट ने कहा कि मैं केएल राहुल की बल्लेबाजी का बड़ा प्रशंसक हूं। वह भारतीय बल्लेबाजी क्रम में शीर्ष क्रम का प्रमुख खिलाड़ी हैं। जायसवाल भी टीम में है। दो शानदार बल्लेबाजों को खेलते देखना रोचक होगा।

उन्होंने कहा कि भारतीय टीम जब भी न्यूजीलैंड में टेस्ट क्रिकेट खेलने आती है तो देखने में मजा आता है। यह दौरा फरवरी मार्च की बजाय अक्टूबर नवंबर में हो रहा है, जब न्यूजीलैंड में मौसम काफी ठंडा होगा और बल्लेबाजों को दिक्कत आ सकती है।