Ranji Trophy: सारांश जैन के 'सत्ते' ने हिला दिया बिहार, 99 रनों पर ढेर हो गई टीम; 9 बल्लेबाज दहाई अंक में भी नहीं पहुंचे

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। श्रीलंका दौरे पर भारत के लिए टेस्ट डेब्यू करने वाले ऑलराउंडर सारांश जैन ने रणजी ट्रॉफी में कमाल कर दिया है। उन्होंने अपनी फिरकी में बल्लेबाजों को ऐसा फंसाया कि वह नाचते रहे। मध्य प्रदेश के लिए खेल रहे सारांश ने यह काम रणजी ट्रॉफी के तीसरे राउंड में बिहार के खिलाफ किया है।

सारांश की फिरकी में बिहार की टीम ऐसी फंसी की सिर्फ 99 रनों पर ढेर हो गई। सारांश ने सात विकेट अपने नाम किए। उन्होंने कुल 13 ओवर फेंके और 40 रन देकर सात विकेट झटके। आवेश खान के हिस्से दो विकेट आए। कुमार कार्तिकेय एक विकेट लेने में सफल रहे।

मध्य क्रम और निचले क्रम को किया ढेर सारांश ने बिहार के मध्य क्रम और निचले क्रम को ढेर कर दिया। उनकी फिरकी में बिहार के बल्लेबाज ऐसे उलझे की दहाई के अंक में भी नहीं पहुंच सके। उन्होंने जिन सात बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया उनमें से सिर्फ एक ही दहाई के अंक में पहुंच सका। बिहार टीम के पूरे स्कोरकार्ड को देखा जाए तो सिर्फ दो बल्लेबाज ही दहाई के अंक में पहुंच सके। टीम के लिए सबसे ज्यादा 42 रन मंगल महरूर ने बनाए। सूरज कश्यप ने 15 रनों का योगदान दिया।

होलकर स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में सारांश के विकेट लेने का सिलसिला 11वें ओवर की दूसरी गेंद से शुरू हुआ। यहां उन्होंने साकिबुल गानी को बोल्ड किया। यहां से सारांश लगातर विकेट लेते रहे। हालांकि, आखिरी विकेट उन्होंने नहीं लिया। यह विकेट लिया कार्तिकेय ने जिन्होंने मंगल को पवेलियन की राह दिखाई।