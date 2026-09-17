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Prithvi Shaw की सिर्फ 6 महीने में टूट गई सगाई, मंगेतर Akriti Agarwal ने सोशल मीडिया पर खत्म किया रिश्ता﻿

By Praveen Kumar Mishra Edited By: Praveen Kumar Mishra
Published: Thu, 17 Sep 2026 05:28 PM (IST)

Prithvi Shaw Relationship: टीम इंडिया के बल्लेबाज पृथ्वी शॉ की सगाई टूट गई है। उनकी मंगेतर आकृति अग्रवाल ने रिश्ता खत्म करने का एलान किया है।

पृथ्वी शॉ-आकृति अग्रवाल

पृथ्वी शॉ-आकृति अग्रवाल

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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बल्लेबाज पृथ्वी शॉ की सगाई 6 महीने में टूट गई है। उनकी मंगेतर आकृति अग्रवाल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर रिश्ते को खत्म करने का एलान किया। इससे पहले भी आकृति अग्रवाल ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की थी लेकिन उस समय उन्होंने स्पष्टता के साथ इसकी जानकारी नहीं दी थी। अब उन्होंने शॉ से अलग होने का फैसला कर लिया है।

बता दें कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकृति और पृथ्वी ने 8 मार्च 2026 को एक-दूसरे का साथ सगाई थी। अब 6 महीने बाद ही दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं। शॉ भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें भारत के सबसे होनहार खिलाड़ियों में से एक माना जाता था लेकिन डोपिंग केस और फिर कई विवाद सामने आए, जिसकी वजह से टीम से बाहर हो गए। अब उनकी सगाई भी टूट गई है।

आकृति अग्रवाल ने खत्म किया रिश्ता

आकृति अग्रवाल ने पृथ्वी के साथ रिश्ता खत्म करने का एलान किया है। उन्होंने इस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "मैं बहुत दुखी मन के साथ बता रही हूं कि मैंने और मेरे मंगेतर ने भविष्य के गोल के लिए अलग होने का फैसला किया है। एक-दूसरे के प्यार और परवाह के बावजूद हमने ये स्वीकार कर लिया है कि हमारी राहें अब एक साथ नहीं हैं। हमने मौजूदा परिस्थितियों और हालातों को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है।"

आकृति ने आगे लिखा, "अब हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं अधिक कुछ नहीं बस हम दोनों के लिए सुख और शांति मांग रही हूं। मैं सभी से निवेदन करती हूं कि हमारी प्राइवेसी की सम्मान करें और इसको लेकर किसी भी तरह की अटकलें या फिर कोई धारणा न बनाएं।"

 

 
 
 
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मार्च में दोनों ने की थी सगाई

पृथ्वी और आकृति ने मार्च 2026 में सगाई की थी। दोनों ने सोशल मीडिया पर सगाई की तस्वीरों को साझा किया था। हालांकि, इसके बाद जुलाई में आकृति ने एक स्टोरी शेयर की थी, जिससे उनके रिश्ते में खटास की अटकलें लगाई जाने लगी थी। हालांकि, ये पोस्ट सीधे शॉ से संबंधित नहीं थी। अब उन्होंने आधिकारिक रूप से अगल होने का एलान किया है लेकिन अलग होने की वजह नहीं बताई है।

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