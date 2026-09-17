Prithvi Shaw की सिर्फ 6 महीने में टूट गई सगाई, मंगेतर Akriti Agarwal ने सोशल मीडिया पर खत्म किया रिश्ता﻿

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बल्लेबाज पृथ्वी शॉ की सगाई 6 महीने में टूट गई है। उनकी मंगेतर आकृति अग्रवाल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर रिश्ते को खत्म करने का एलान किया। इससे पहले भी आकृति अग्रवाल ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की थी लेकिन उस समय उन्होंने स्पष्टता के साथ इसकी जानकारी नहीं दी थी। अब उन्होंने शॉ से अलग होने का फैसला कर लिया है।

बता दें कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकृति और पृथ्वी ने 8 मार्च 2026 को एक-दूसरे का साथ सगाई थी। अब 6 महीने बाद ही दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं। शॉ भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें भारत के सबसे होनहार खिलाड़ियों में से एक माना जाता था लेकिन डोपिंग केस और फिर कई विवाद सामने आए, जिसकी वजह से टीम से बाहर हो गए। अब उनकी सगाई भी टूट गई है।

आकृति अग्रवाल ने खत्म किया रिश्ता आकृति अग्रवाल ने पृथ्वी के साथ रिश्ता खत्म करने का एलान किया है। उन्होंने इस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "मैं बहुत दुखी मन के साथ बता रही हूं कि मैंने और मेरे मंगेतर ने भविष्य के गोल के लिए अलग होने का फैसला किया है। एक-दूसरे के प्यार और परवाह के बावजूद हमने ये स्वीकार कर लिया है कि हमारी राहें अब एक साथ नहीं हैं। हमने मौजूदा परिस्थितियों और हालातों को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है।"