'मुझसे गलती हो गई', पृथ्वी पर धोखा देने का आरोप लगाकर तोड़ी थी सगाई; अब 26 दिन बाद ही आकृति अग्रवाल और शॉ हुए एक

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ की मंगेतर आकृति अग्रवाल ने 17 सितंबर को सगाई तोड़ने का एलान किया था। अब एक महीने के भीतर ही उन्होंने शॉ के साथ आने का फैसला किया है। आकृति ने आरोप लगाया है कि उन्हें गुमराह किया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने सगाई तोड़ने का फैसला किया था। हालांकि, अब वे सब कुछ समझ चुकी हैं और रिश्ते को नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार हैं।

आकृति और पृथ्वी ने इंस्टाग्राम पर एक ताजा पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने ये बातें कहीं हैं। उनका ये भी कहना है कि उनके फैसले की वजह से पृथ्वी को बहुत ज्यादा दुख हुआ, जिसकी जिम्मेदारी वे खुद लेती हैं। बता दें कि पृथ्वी और आकृति ने इसी साल मार्च में सगाई किया था और पिछले महीने ही आकृति ने सगाई तोड़ने का एलान किया था। अब उन्होंने उसे एक गलती बताकर शॉ के साथ रहने का फैसला किया है।

पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल फिर हुए एक आकृति ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "मैंने अपने करीबी साथियों की सलाह पर रिश्ता तोड़ने का फैसला किया था, जो शायद हमारे रिश्ते को बेहतर तरीके से जानते थे। उन लोगों का मेरे और मेरे मंगेतर के रिश्ते पर बहुत चलता था। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा गुमराह थी। हम दोनों के बीच कम से कम बातचीत होनी चाहिए थी। मैं उस फैसले और उस तकलीफ की जिम्मेदारी लेती हूं।"

View this post on Instagram A post shared by AKRITI AGARWAL (@akritiagarwal7) आकृति ने बताया पूरा मामला आकृति ने ये भी खुलासा किया कि उन्होंने शॉ के साथ मिलकर सुलह करने का फैसला किया। वे अब चाहती हैं कि उन दोनों का रिश्ता दोनों के बीच ही रहे और बाहरी लोगों का कोई भी दखल न हो।