जागरण न्यूज नेटवक, नई दिल्ली। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार ने बीसीसीआइ जूनियर चयन समिति में चयनकर्ता के पद के लिए आवेदन किया है।

मेरठ के रहने वाले 39 वर्षीय प्रवीण कुमार का कहना है कि वह क्रिकेट को कुछ वापस देना चाहते हैं, इसलिए इस पद के लिए आवेदन किया है।

सेंट्रल जोन से आवेदन करने वाले प्रवीण के अलावा इस पद के लिए सुदीप त्यागी और आशीष विस्टन जैदी ने भी दावा ठोका है। ऐसे में इन दोनों से प्रवीण को चुनौती मिलेगी।

2018 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले चुके प्रवीण ने भारत के लिए 68 वनडे और 10 टी-20 मुकाबले खेले हैं। उन्होंने 2011 इंग्लैंड दौरे पर भारत के लिए सर्वाधिक 15 विकेट लिए थे। जबकि सुदीप त्यागी ने भारत के लिए चार वनडे और एक टी-20 मुकाबला खेला है।