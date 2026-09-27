विराट कोहली ने रचा इतिहास, वनडे में 15000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में रविवार को भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने इतिहास रच दिया।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में रविवार को भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने इतिहास रच दिया। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे विराट कोहली ने पहले तो 40 गेंदों पर फिफ्टी लगाई।
मुकाबले में 59 रन बनाते ही वनडे में उनके 15000 रन पूरे हो गए हैं। कोहली वनडे में 15000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने 315वें वनडे की 303 पारियों में यह कारनामा किया। इस लिस्ट में टॉप पर सचिन तेंदुलकर हैं। सचिन तेंदुलकर ने 463 वनडे की 452 पारियों में 18426 रन बनाए थे। सूची में तीसरे नंबर पर कुमार संगाकार, चौथे पर रिकी पोंटिंग और 5वें पर सनथ जयसूर्या हैं।
वनडे में सबसे ज्यादा रन
- सचिन तेंदुलकर: 18426
- विराट कोहली: 15000*
- कुमार संगाकारा: 14234
- रिकी पोंटिंग: 13704
- सनथ जयसूर्या: 13430
Fastest to 1⃣5⃣0⃣0⃣0⃣ ODI runs ✅— BCCI (@BCCI) September 27, 2026
Congratulations to Virat Kohli on becoming the second player to achieve the feat after Sachin Tendulkar 👏👏
Updates ▶️ https://t.co/O2cs86p4gq#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ | @imVkohli pic.twitter.com/CMhAIOXQhR
विराट ने 18 अगस्त 2008 को श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था। इसके बाद कोहली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह वनडे में एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बना चुके हैं। वह एकदिवसीय में अब तक 80 अर्धशतक और 54 शतक लगा चुके हैं। कोहली अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट ही खेलते हैं। उनकी नजर अगले साल होने वाले विश्व कप पर है।
15,000 वनडे रन तक का सफर
- तेंदुलकर बनाम कोहली
- उम्र: 34 साल 66 दिन बनाम 37 साल 326 दिन
- पारी: 377 बनाम 303
- गेंदें: 17528 बनाम 15950
- डेब्यू से लगे दिन: 6402 बनाम 6614
यह भी पढ़ें- India vs West Indies Live: शुभमन गिल ने ठोका शतक, विराट कोहली के वनडे में 15000 रन पूरे