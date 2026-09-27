स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वेस्‍टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में रविवार को भारतीय बल्‍लेबाज विराट कोहली ने इतिहास रच दिया। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे विराट कोहली ने पहले तो 40 गेंदों पर फिफ्टी लगाई।

मुकाबले में 59 रन बनाते ही वनडे में उनके 15000 रन पूरे हो गए हैं। कोहली वनडे में 15000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्‍लेबाज बन गए हैं। कोहली ने 315वें वनडे की 303 पारियों में यह कारनामा किया। इस लिस्‍ट में टॉप पर सचिन तेंदुलकर हैं। सचिन तेंदुलकर ने 463 वनडे की 452 पारियों में 18426 रन बनाए थे। सूची में तीसरे नंबर पर कुमार संगाकार, चौथे पर रिकी पोंटिंग और 5वें पर सनथ जयसूर्या हैं।