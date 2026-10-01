स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम ने गुवाहाटी में बुधवार को रिकॉर्ड जीत दर्ज करते हुए वेस्‍टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। हालांकि, टीम इंडिया को करारा झटका लगा क्‍योंकि प्रमुख तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्‍णा हैमस्ट्रिंग में चोट के कारण तीसरे वनडे से बाहर हो गए हैं।

प्रसिद्ध कृष्‍णा ने वेस्‍टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में पांच ओवर गेंदबाजी की और फिर मैदान से बाहर चले गए। अब जानकारी सामने आई है कि वो हैमस्ट्रिंग की चोट से परेशान है। हां, यह स्‍पष्‍ट नहीं हुआ कि उनकी चोट कितनी गंभीर है। मगर इतना तय हो चुका है कि वो वेस्‍टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में नहीं खेलेंगे।

प्रसिद्ध का प्रदर्शन बता दें कि वेस्‍टइंडीज के खिलाफ गुवाहाटी के बारसपरा अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट स्‍टेडियम में कृष्‍णा ने 5 ओवर का स्‍पेल डाला, जिसमें 45 रन खर्च किए और एक विकेट लिया। उन्‍होंने अपने पहले स्‍पेल में चार ओवर डाले थे। फिर 31वें ओवर में दूसरे स्‍पेल के लिए आए, लेकिन एक से ज्‍यादा ओवर नहीं डाल सके।

नमन धीर ने गेंदबाजी करके प्रसिद्ध कृष्‍णा की भरपाई की। भारत के बल्‍लेबाजी कोच‍ सितांशु कोटक ने प्रसिद्ध की गैरमौजूदगी के लिए क्रैंप का हवाला दिया था। मैच के बाद कोटक ने कहा, 'कल स्‍कैन से चीजें पता चलेगी।' कब तक फिट हो पाएंगे प्रसिद्ध पता हो कि प्रसिद्ध कृष्‍णा वेस्‍टइंडीज के खिलाफ आगामी टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्‍सा नहीं है, जो वनडे सीरीज के बाद खेली जाएगी। मगर सवाल यह है कि वो न्‍यूजीलैंड दौरे से पहले फिट हो पाएंगे। प्रसिद्ध कृष्‍णा की चोट की गंभीरता से ही आगे स्‍पष्‍ट हो पाएगा कि वो कितने समय तक क्रिकेट एक्‍शन से दूर रहेंगे।