'चोट के बाद 10 गुना बेहतर वापसी करनी होती है', वेस्टइंडीज सीरीज से पहले प्रसिद्ध कृष्णा ने भरी हुंकार

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच 27 सितंबर से 3 वनडे मैचों की सीरीज का आगाज हो रहा है। यह सीजन ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज की तैयारियों का हिस्सा है।

घरेलू सीजन से पहले JioStar से बातचीत में, भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने चोट से वापसी, पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने की चुनौतियों, अलग-अलग हालात में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जरूरी चीजों और दक्षिण अफ्रीका में होने वाले बड़े टूर्नामेंट को लेकर अपने उत्साह के बारे में बात की।

JioStar से बात करते हुए कृष्णा ने चोट से वापसी के बारे में खुलकर बात की। उन्‍होंने कहा, "चोटिल होना और चल रहे क्रिकेट में हिस्सा न ले पाना किसी के लिए भी मुश्किल होता है। रिहैब का सफर बहुत थकाऊ होता है क्योंकि आपको वही चीजें बार-बार करनी पड़ती हैं। यहीं पर टीम और स्पोर्ट्स साइंस स्टाफ बहुत अहम हो जाते हैं। आपके आस-पास के लोग भी बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए अच्छे लोगों, खासकर परिवार और दोस्तों के साथ रहना बहुत जरूरी है।"

उन्‍होंने कहा, "इसके अलावा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप चीजों को अपनी मर्जी के मुताबिक होते हुए कितना ज्‍यादा चाहते हैं। आराम से बैठकर यह कहना आसान है कि 'मैं चोटिल था, मैं ज्‍यादा कुछ नहीं कर सका और वापसी में समय लगेगा।' उठने और आगे बढ़ने के लिए आपको मानसिक मजबूती की भी जरूरत होती है। मैं हमेशा खुद से कहता हूं कि अगर चोट लगने के समय मैं किसी खास लेवल पर था, तो वापसी करते समय मुझे उससे दस गुना बेहतर होना चाहिए। यह सोच बहुत जरूरी है।"

न्यूजीलैंड दौरे की तैयारी के बारे में कृष्‍णा ने कहा, "न्यूजीलैंड में खेलना एक बिल्कुल अलग चुनौती होगी। यह खेलने के लिए एक खूबसूरत जगह है, लेकिन एक बॉलर के तौर पर यह हर तरह से आपकी परीक्षा लेती है। आपकी स्किल, आपकी सहनशक्ति और हर सेशन में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की आपकी क्षमता।"

उन्‍होंने कहा, "अभी हम बेसिक चीजों को सही करने पर ध्यान दे रहे हैं। वहां पहुंचने के बाद, हम वहां के हालात को समझेंगे और उसी के हिसाब से खुद को ढालेंगे। मकसद यह है कि हम हर तरह की स्किल सीख लें ताकि वहां पहुंचने पर हम अपनी पसंद के हिसाब से खेल सकें। तेज गेंदबाजों के तौर पर निश्चित रूप से हमारी परीक्षा होगी। सब-कॉन्टिनेंट के मुकाबले न्यूजीलैंड में आपसे कहीं ज्‍यादा करने की उम्मीद की जाती है। मैं इसी चुनौती का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।"

2027 में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी खेलने के बारे में उन्‍होंने कहा, "मैंने दो बार पांच-टेस्ट मैचों की सीरीज खेली है। एक बार ऑस्ट्रेलिया में और एक बार इंग्लैंड में। उन अनुभवों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। पांच मैचों और 25 दिनों के क्रिकेट के दौरान लय बनाए रखना और मोमेंटम को बरकरार रखना एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती है। टीम पहले से ही इस चुनौती के लिए तैयारी कर रही है। सभी खिलाड़ी बेहतरीन फॉर्म में हैं और उनका माइंडसेट भी सही है। हम यह भी जानते हैं कि WTC साइकिल में यह सीरीज कितनी अहम है, इसलिए मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।"

भारत के लिए टेस्ट मैचों में रेगुलर खिलाड़ी बनने के बारे में उन्‍होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह हालात के हिसाब से खुद को ढालने और अच्छा प्रदर्शन करने की काबिलियत है। आप कहीं भी खेलें, आपको पूरी जान लगाकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहना होगा। अपने गेंदबाजी साथियों को समझना भी जरूरी है। बल्लेबाजी की तरह ही, गेंदबाजी में भी पार्टनरशिप अहम होती है। एक-दूसरे का साथ देना और टीम की जरूरत के हिसाब से प्रदर्शन करना।"

ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 को लेकर कृष्‍णा ने कहा, "ODI फॅर्मेट बहुत दिलचस्प है। मुझे लगता है कि यह सबसे मुश्किल फॉर्मेट है क्योंकि आपको खेल के अलग-अलग चरणों के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है। एक ऐसे बॉलर के लिए जिसे तीनों चरणों में बॉलिंग करनी होती है, पावरप्ले ने इसे और भी मुश्किल बना दिया है। लेकिन यही तो चुनौती है। काम जितना मुश्किल होता है, उसे अच्छे से करने वाले लोग उतने ही कम होते हैं। मैं इसी का इंतजार कर रहा हूं।"