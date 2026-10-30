वनडे सीरीज से पहले प्रसिद्ध कृष्णा की फिटनेस को लेकर BCCI ने तोड़ी चुप्पी, सिराज और नीतीश रेड्डी के बारे में भी दी बड़ी जानकारी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज के लिए जब टीम का एलान हुआ था तब तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा का नाम टीम में तो था, लेकिन उनके साथ एक शर्त यह थी कि अगर वह फिट होंगे तभी खेलेंगे। बीसीसीआई ने शुक्रवार सुबह एक बयान जारी कर उनके खेलने को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है।

बीसीसीआई ने बताया कि प्रसिद्ध अभी पूरी तरह से फिटनेस हासिल नहीं कर पाए हैं और इसी कारण वह वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। भारत के लिए यह एक बड़ा झटका है। इंडिया-ए के साथ जुड़ेंगे बीसीसीआई ने बताया कि प्रसिद्ध न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ खेले जाने वाले आखिरी चार दिवसीय मैच के लिए इंडिया-ए के साथ जुड़ेंगे, लेकिन यह भी उनकी फिटनेस पर निर्भर है। बीसीसीआई ने अपने बयान में लिखा है, "न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज में प्रसिद्ध कृष्णा की उपलब्धता फिटनेस टेस्ट क्लियर करने पर निर्भर थी। वह अब वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। मांसपेशियों की चोट से उबर रहे इस दाएं हाथ के तेज गेंदबाज को मैच फिट होने के लिए अभी और समय चाहिए होगा।"