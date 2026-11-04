न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम के लिए खुशखबरी, स्टार तेज गेंदबाज हुआ फिट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। स्टार तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को टेस्ट सीरीज के लिए फिट घोषित कर दिया गया है। भारत-न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट 19 नवंबर से खेला जाएगा।

प्रसिद्ध बाएं हैमस्ट्रिंग में चोट की वजह से न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे। हालांकि, पीटीआई के मुताबिक प्रसिद्ध को फिट घोषित कर दिया गया है और वो टेस्ट सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे।

इसके अलावा, प्रसिद्ध 7 नवंबर से इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच शुरू हो रहे तीसरे अनऔपचारिक टेस्ट में भी खेलते हुए दिख सकते हैं। गुवाहाटी में लगी थी चोट प्रसिद्ध वेस्टइंडीज के खिलाफ 30 सितंबर को हुए दूसरे वनडे मैच में चोटिल हो गए थे। हालांकि, उन्हें फिटनेस टेस्ट होने से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले तीन वनडे के लिए टीम में शामिल किया गया था। मगर वो पूरी तरह फिट नहीं हो पाए।

इसके बाद 30 अक्टूबर को बीसीसीआई ने टीम से उनका नाम वापस ले लिया था। मगर अब वो मैदान पर वापसी करने को पूरी तरह से तैयार हैं। न्यूजीलैंड की उछाल भरी पिचों पर उनकी गेंदबाजी भारत के लिए काफी अहम होगी।

प्रसिद्ध को कुछ समय से भारतीय टीम तीनों फॉर्मेट में मौका दे रही है। उन्होंने अब तक भारत के लिए 9 टेस्ट, 30 वनडे और 8 टी20 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने टेस्ट में 32, वनडे में 53 और टी20 में 9 विकेट झटके हैं।