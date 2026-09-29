प्रेट्र, गुवाहाटी/नई दिल्ली। बाएं हाथ के पूर्व स्पिनर प्रज्ञान ओझा को मौजूदा वक्त के लिए चार सदस्यों वाली चयनसमिति का अंतरिम चेयरमैन बनाया गया है।

अजीत आगरकर का कार्यकाल खत्म होने के बाद से ही पद खाली है और प्रज्ञान पूर्णकालिक चेयरमैन बनने की रेस में भी शामिल हैं।

गुवाहाटी में होने वाले भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे वनडे से पहले मुख्य कोच गौतम गंभीर की चारों चयनकर्ताओं के साथ चर्चा करने की तस्वीर भी सामने आ चुकी है।

चयनसमिति को भारत के न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम का चुनाव करना है और इससे पहले हुई ये बातचीत काफी अहम होने वाली है। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के लंबे दौरे पर जाएगी 22 अक्टूबर से शुरू होने वाला ये दौरान 27 नवंबर तक चलेगा।