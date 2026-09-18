चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की होगी छुट्टी या मिलेगा एक्सटेंशन? BCCI की AGM में हुआ ये फैसला

पीटीआई, मुंबई। भारतीय चयनसमिति के चेयरमैन अजीत अगरकर के भविष्य पर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, बीसीसीआई मुख्यालय में शुक्रवार को हुई वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के बाद बोर्ड के महासचिव देवजीत सैकिया ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अजीत अगरकर का कार्यकाल खत्म होने में अभी भी 15 दिन शेष हैं और क्रिकेट की दुनिया में 15 दिन बहुत लंबा वक्त होता है।

इससे पहले एजीएम के दौरान बीसीसीआई की सदस्य इकाइयों ने चयनसमिति के चेयरमैन अजीत अगरकर का कार्यकाल बढ़ाने या उनकी जगह किसी और को लाए जाने का फैसला लेने का अधिकार बोर्ड के पदाधिकारियों को सौंपा था। अगरकर का अनुबंध चार अक्टूबर को खत्म होने वाला है और बीसीसीआई उनकी जगह किसी और को लाने पर विचार कर सकता है।

बैठक के बाद बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पदाधिकारियों को चयन समिति से जुड़े मामलों पर फैसला लेने का अधिकार दिया गया है। बीसीसीआई की 95वीं एजीएम में संस्था से जुड़े राज्य सदस्य बोर्ड शामिल हुए, जिनमें भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली (बंगाल क्रिकेट संघ) और पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद (कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ) भी मौजूद थे। सीनियर चयन समिति के चेयरमैन के भविष्य के साथ-साथ, बीसीसीआइ जूनियर चयन समिति की सभी पांचों पोस्ट भी भरना चाहता है।