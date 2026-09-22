भारतीय महिला क्रिकेट टीम के गोल्डन कमाल से पीएम नरेंद्र मोदी भी हुए गदगद, तारीफ में पढ़े कसीदे

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला क्रिकेट टीम को एशियन गेम्स-2026 में गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी है। भारत ने मंगलवार को फाइनल में श्रीलंका को 147 रनों के विशाल अंतर से मात दी। इसी के साथ हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने गोल्ड मेडल अपने पास ही रखा। पिछले एशियाई खेलों में भी भारत ने महिला क्रिकेट में गोल्ड जीता था।

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में तीन विकेट खोकर 216 रन बनाए। श्रीलंकाई टीम इस स्कोर के सामने 15.4 ओवरों में 69 रनों पर ही ढेर हो गई। पीएम मोदी की बधाई इस जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने पीएमओ इंडिया के आधिकारिक एक्स हैंडल के माध्यम से पोस्ट कर टीम इंडिया को बधाई दी और उसकी तारीफ की। उन्होंने लिखा, "भारतीय क्रिकेट की शानदार जीत। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई। ये इन खेलों में शानदार जीत थी जिसमें आत्मविश्वास, योग्यता और बेहतरीन टीमवर्क था।"