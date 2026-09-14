'भारत के लिए गर्व का पल', PM मोदी और राष्ट्रपति ने एशिया कप जीतने पर भारतीय महिला टीम को दी बधाई

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु ने सोमवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी है और टीम की जमकर तारीफ की है। भारत ने दुबई में खेले गए फाइनल मैच में श्रीलंका को मात दे आठवीं बार खिताब अपने नाम किया।

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने पांच विकेट खोकर 183 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम महज 111 रनों पर ही ढेर हो गई। भारत के हिस्से 72 रनों से जीत आई। हालांकि, भारत ने ट्रॉफी लेने से इनकार दिया क्योंकि पाकिस्तान के मोहिसन नकवी ये ट्रॉफी दे रहे थे। वह एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष के तौर पर विजेता टीम को ट्रॉफी देने आए थे।

भारत के लिए गर्व का पल पीएम ने एक्स पर टीम इंडिया के लिए बधाई संदेश लिखा है और एशिया कप जीत को भारत के लिए गर्व का पल बताया है। उन्होंने लिखा, "भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व का पल। एशिया कप जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई। उनका आत्मविश्वास, निरंतरता और शानदार भावना पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन तरह से सामने आई। उम्मीद है कि टीम की ये जीत देश के लाखों युवाओं को खेलने और चमकने के लिए प्रेरित करेगी।"