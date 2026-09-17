हर दिल अजीज हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2023 वर्ल्ड कप की हार के बाद भारतीय खिलाड़ियों को दिया था इमोशनल सपोर्ट
वनडे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल हर भारतीय क्रिकेट फैन के जहन में आज भी ताजा है।
समय कम है?
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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वनडे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल हर भारतीय क्रिकेट फैन के जहन में आज भी ताजा है। 19 नवंबर, 2023 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए निर्णायक मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट में अविजित रही (10 मैच) भारतीय टीम को 6 विकेट से मात दी थी। इस हार ने पल भर में करोड़ों दिल तोड़ दिए थे। भारतीय टीम खिताब से एक कदम दूर थी। ट्रेविस हेड की 137 रन की पारी ने भारत को 12 साल का सूखा खत्म नहीं होने दिया।
ड्रेसिंग रूम का माहौल गमगीन था
विश्व कप के फाइनल में हार के बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम का माहौल गमगीन था। तब के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत लगभग सभी खिलाड़ियों की आंखें नम थीं। रोहित आंसू पोछते हुए ही मैदान से बाहर गए थे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम पहुंचे। उन्होंने मायूस बैठे खिलाड़ियों को ढांढस बंधाया और यह अहसास दिलाया कि पूरा देश उनके साथ है।
पीएम ने हिम्मत दी
पीएम मोदी ने कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली का हाथ पकड़कर उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने कहा कि आप लोग पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेले हैं, देश को आप पर गर्व है। टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट (24) चटकाने वाले मोहम्मद शमी बेहद भावुक थे। पीएम मोदी ने इस तेज गेंदबाज को गले लगाया और उनकी शानदार गेंदबाजी व जज्बे को सलाम किया।
पीएम ने अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा से भी बात की। जड्डू का मनोबल बढ़ाते हुए पीएम ने कहा कि खेल में हार-जीत लगी रहती है। टीम के तत्कालीन हेड कोच राहुल द्रविड़ से मिलकर पीएम ने उनके मार्गदर्शन और टीम के 10 मैचों के अजेय सफर की जमकर तारीफ की।
Unfortunately yesterday was not our day. I would like to thank all Indians for supporting our team and me throughout the tournament. Thankful to PM @narendramodi for specially coming to the dressing room and raising our spirits. We will bounce back! pic.twitter.com/Aev27mzni5— 𝕸𝖔𝖍𝖆𝖒𝖒𝖆𝖉 𝖘𝖍𝖆𝖒𝖎 (@MdShami11) November 20, 2023
फाइनल मैच का हाल
विश्व कप के फाइनल मैच की बात करें तो टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 50 ओवर में 240 रन ही बना सकी थी। विराट कोहली (54) और केएल राहुल (66) ने फिफ्टी लगाई थी। वहीं कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से 47 रन निकले थे। 241 रन के टारगेट को कंगारू टीम ने 43 ओवर में ही चेज कर लिया था। ट्रेविस हेड ने 120 गेंदों पर 137 रन की पारी खेली थी। वहीं मार्नस लाबुशेन ने नाबाद 58 रन बनाए थे।
We had a great tournament but we ended up short yesterday. We are all heartbroken but the support of our people is keeping us going. PM @narendramodi’s visit to the dressing room yesterday was special and very motivating. pic.twitter.com/q0la2X5wfU— Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) November 20, 2023
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