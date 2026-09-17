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पीएम मोदी के जन्मदिन पर चारधाम में विशेष पूजा, सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं

By Digital Desk Edited By: Nirmala Bohra
Published: Thu, 17 Sep 2026 10:10 AM (IST)Updated: Thu, 17 Sep 2026 11:08 AM (IST)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर चारों धामों में रुद्राभिषेक और महाभिषेक जैसी विशेष पूजा-अर्चना की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ...और पढ़ें

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  1. पीएम मोदी के जन्मदिन पर चारों धामों में विशेष पूजा-अर्चना हुई

  2. रुद्राभिषेक और महाभिषेक जैसे धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए

  3. सीएम धामी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दीं

ऑनलाइन डेस्क, उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर चारों धामों में विशेष पूजा-अर्चना के तहत, रुद्राभिषेक, महाभिषेक किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। वहीं आज गुरुवार को उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 
 
सीएम धामी ने इंटरनेट मीडिया पोस्ट पर लिखा कि 'मां भारती के अनन्य साधक, युवा, किसान और गरीब कल्याण हेतु सदैव समर्पित, विश्व पटल पर भारत का गौरव बढ़ाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके मार्गदर्शन में भारत ने आत्मविश्वास, नवाचार और विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। आपके कुशल नेतृत्व में करोड़ों देशवासियों के जीवन में नई आशा और नए अवसरों का संचार हुआ है। बाबा केदार से आपके दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं। आपके नेतृत्व में भारत प्रगति पथ पर निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित करता रहे, यही कामना है।'
 

गंगोत्री-यमुनोत्री धाम में हुई पूजा

उत्तरकाशी: देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस पर गुरुवार को गंगोत्री धाम में तीर्थपुरोहितों की ओर से धारा पूजन और धारा आरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूजा-अर्चना कर मां भगवती गंगे से प्रधानमंत्री मोदी के स्वस्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की गई। उधर, यमुनोत्री धाम मेंं भी प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर उनके दीर्घायु व स्वस्थ्य जीवन की कामना को लेकर विशेष पूजा-अर्चना की गई।

इस मौके पर गंगा पुरोहित सभा के अध्यक्ष संजीव सेमवाल, सचिव माधवानंद सेमवाल, सुनील सेमवाल, पवन सेमवाल, दीपक सेमवाल, गोर्वधन सेमवाल, राजेश सेमवाल, महेश सेमवाल, केशवानंद सेमवाल, कृष्णनंद सेमवाल, भूपेंद्र सेमवाल, संतोष सेमवाल, सुनील सेमवाल आदि पुरोहित मौजूद रहे। उधर, यमुनोत्री मंदिर समिति के प्रवक्ता पुरूषोत्तम उनियाल ने बताया कि मुख्य मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रधानमंत्री के सुफल की कामना की गई। 

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