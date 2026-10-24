श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान ने किया टीम का एलान, तीन नए चेहरों को दिया मौका; पूर्व कप्तान बाहर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने शुरुआती 14 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है। पूर्व कप्तान शान मसूद को टीम से बाहर कर दिया गया है। वहीं सलमान अली आगा की वापसी हुई है।

आगा सहित सात पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इंग्लैंड दौरे के बीच ही घर वापस भेज दिया गया था। मगर हाल ही में वनडे में शतक लगाने के बाद उनकी टेस्ट टीम में वापसी हुई है। इसके अलावा, अली उस्मान भी टीम में लौटे हैं।

तीन नए चेहरों को मिला मौका पाकिस्तान ने टेस्ट टीम में तीन नए चेहरों को मौका दिया है। मोहम्मद ताहा, मोहम्मद सुलेमान और समीर मिन्हास को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। बाबर आजम टीम की कप्तानी करते हुए दिखेंगे। मगर मोहम्मद रिजवान और इमाम उल हक को अभी भी टीम में वापस जगह नहीं मिली है। 26 साल के बाएं हाथ के बल्लेबाज ताहा का प्रेजीडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड-1 फर्स्ट क्लास में शानदार प्रदर्शन रहा।