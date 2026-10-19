एमएस धोनी ने पत्नी साक्षी को किया खूब परेशान, मुंह से छीन लिया 'निवाला'; देखें Video

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी इन दिनों गुजरात के जामनगर में हैं, जहां वे नवरात्रि उत्सव मेले में शामिल हुए। धोनी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दरअसल, इस नवरात्रि मेले का आयोजन रिलायंस टाउनशिप में हो रहा है, जिसमें अंबानी परिवार भी शामिल हुआ। धोनी अंबानी परिवार के साथ मेले का लुत्फ उठाते दिखे।

पूर्व भारतीय कप्तान का इस दौरान झूला झूलने का भी वीडियो सामने आया। हालांकि, उनके एक वीडियो ने सभी का ध्यान खींचा, जिसमें वे अपनी पत्नी साक्षी को परेशान करते हुए दिखाई दिए। बता दें कि धोनी पिछले दो दिनों से जामनगर में ही हैं और इस दौरान उनका एयरपोर्ट का भी वीडियो सामने आया था। अब वे रविवार की शाम को मस्ती करते हुए दिखाई दिए।

एमएस धोनी ने पत्नी साक्षी के साथ की मस्ती धोनी का जामनगर से कई वीडियो सामने आया है। इसमें वे मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के साथ दिखाई दे रहे हैं। अनंत के साथ उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट भी हैं। इस दौरान धोनी को आइसक्रीम खाते हुए देखा गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि धोनी अपनी पत्नी साक्षी को आइसक्रीम खिलाने के लिए चम्मच आगे ले जाते हैं। हालांकि, जैसे ही आइसक्रीम खाने के लिए साक्षी मुंह खोलती हैं, फिर धोनी खुद खा जाते हैं। इसके बाद साक्षी को हंसी आ जाती है। धोनी का पत्नी के साथ इस तरह मजाक करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

Dhoni to me and fellow CSK fans in 2026 IPL season https://t.co/BzMetEvjJQ — ` (@bdrijalab) October 19, 2026 धोनी ने झूलों का भी लिया आनंद धोनी जामनगर में फुल मस्ती के मूड में दिखाई दिए। उन्होंने झूलों का भी आनंद लिया। इसका वीडियो भी सामना आया है। धोनी झूला झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं।