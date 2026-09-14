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'ट्रॉफी चोर, ट्रॉफी चोर', मोहसिन नकवी पर फूटा फैंस का गुस्सा, दुम दबाकर भागे पीसीबी चेयरमैन

By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
Published: Mon, 14 Sep 2026 11:47 AM (IST)

Womens Asia Cup 2026: दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच के बाद फैंस ने मोहसिन नकवी को चिढ़ाया और उन्हें ट्रॉफी चोर कहकर बुलाया।

HighLights

  1. भारतीय महिला टीम ने नहीं ली मोहसिन नकवी से ट्रॉफी

  2. भारतीय फैंस ने मोहसिन नकवी को कहा ट्रॉफी चोर

  3. सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी की एक बार फिर जमकर फजीहत हुई है। महिला एशिया कप का फाइनल बीती रात दुबई में खेला गया और स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस ने नकवी को सेरआम घेर लिया। नकवी को सेरआम ट्रॉफी चोर कहा गया। मैच के बाद वह चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए।

भारत ने एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को 72 रनों से मात देकर आठवीं बार खिताब अपने नाम किया। जीत के बाद जब टीम इंडिया को ये पता चला कि नकवी ही उसे ट्रॉफी देंगे तो उसने ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि, नकवी ने उपविजेता टीम श्रीलंका को चेक जरूर दिया और वह कुछ देर स्टेज पर खड़े भी रहे, लेकिन फिर चले गए।

फैंस ने लगाए नारे

सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें टीम इंडिया की जर्सी पहने हुए फैंस नकवी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उन्हें 'ट्रॉफी चोर, ट्रॉफी चोर' कहकर चिढ़ा रहे हैं। ये फैंस स्टेज से काफी दूर बैठे हैं, लेकिन लगातार स्टेज की तरफ नारेबाजी कर रहे हैं।

 

पिछले साल पुरुष एशिया कप के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने पाकिस्तान को फाइनल में मात दी थी और नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था। इसके बाद नकवी अपने साथ ट्रॉफी लेकर चले गए थे। इसी कारण नकवी को ट्रॉफी चोर कहा जाने लगा और भारतीय फैंस ने उन्हें इसी नाम से चिढ़ाया।

 

बीसीसीआई ने किया था मना

टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार ने मैच के बाद बताया कि बीसीसीआई की तरफ से उनसे कहा गया था कि अगर नकवी ट्रॉफी देते हैं तो उन्हें लेनी नहीं हैं। टीम इंडिया ने इसका पालन किया। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने स्पोर्ट्स टु़डे से बात करते हुए कहा कि नकवी से ट्रॉफी न लेने का फैसला देश के लोगों के सम्मान को देखते हुए और पिछले साल पुरुष टीम को ट्रॉफी न मिलने के कारण लिया गया।

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