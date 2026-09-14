'ट्रॉफी चोर, ट्रॉफी चोर', मोहसिन नकवी पर फूटा फैंस का गुस्सा, दुम दबाकर भागे पीसीबी चेयरमैन

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी की एक बार फिर जमकर फजीहत हुई है। महिला एशिया कप का फाइनल बीती रात दुबई में खेला गया और स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस ने नकवी को सेरआम घेर लिया। नकवी को सेरआम ट्रॉफी चोर कहा गया। मैच के बाद वह चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए।

भारत ने एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को 72 रनों से मात देकर आठवीं बार खिताब अपने नाम किया। जीत के बाद जब टीम इंडिया को ये पता चला कि नकवी ही उसे ट्रॉफी देंगे तो उसने ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि, नकवी ने उपविजेता टीम श्रीलंका को चेक जरूर दिया और वह कुछ देर स्टेज पर खड़े भी रहे, लेकिन फिर चले गए।

फैंस ने लगाए नारे सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें टीम इंडिया की जर्सी पहने हुए फैंस नकवी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उन्हें 'ट्रॉफी चोर, ट्रॉफी चोर' कहकर चिढ़ा रहे हैं। ये फैंस स्टेज से काफी दूर बैठे हैं, लेकिन लगातार स्टेज की तरफ नारेबाजी कर रहे हैं।