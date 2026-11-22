स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ढाका में आयोजित हुए दृष्तिबाधित पुरुष एशिया कप के फाइनल में विवादित फैसले के बाद भारतीय दृष्तिबाधित संघ (सीएबीआई) ने अंपायर की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। अंपायर को मैच के बाद पाकिस्तान के साथ जश्न मनाते हुए और भारत को चिढ़ाते हुए देखा गया था। इसका वीडियो जब सामने आया तो भारत ने अंपायर को लेकर सवाल उठाए हैं।

यह अंपायर वीडियो में पाकिस्तान टीम के साथ जश्न मनाते हुए प्लेन क्रैश का इशारा करते हुए दिखाई दे रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखा जाता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद दोनों देशों और टीमों के बीच का तनाव और गहराता दिख रहा है।

पाकिस्तान बना था विजेता पुरुष दृष्टिबाधित एशिया कप का फाइनल बारिश की भेंट चढ़ गया था और पाकिस्तान को विजेता घोषित कर दिया गया था। इसे लेकर भी विवाद हुआ था और भारतीय टीम ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हिस्सा नहीं लिया था। अब भारत ने अंपायर के व्यवहार को लेकर चिंता जाहिर की है और कहा है कि मैच अधिकारियों को निष्पक्ष रहना चाहिए।

सीएबीआई ने एक बयान जारी कर कहा, "यह पाकिस्तानी अंपायर दृष्टिबाधित एशिया कप-2026 के फाइनल में अंपायर था, इसके बाद भी वह टीम की जीत का जश्न मनाते हुए देखे गए। अंपायरिंग के नियमों के तहत, अंपायर को निष्पक्ष रहना चाहिए और किसी भी टीम के साथ नहीं जुड़ना चाहिए।"