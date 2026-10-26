कायरन पोलार्ड ने सुपर किंग्स की टीम को दिया 'धोखा', मुंबई इंडियंस का कोच बनने के बाद बीच मझधार में छोड़ा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेस्टइंडीज के दिग्गज कायरन पोलार्ड को हाल ही में पांच बार की आईपीएल विजेता मुंबई इंडियंस का कोच बनाया गया है। लंबे समय से टीम के साथ जुड़े पोलार्ड पहले सहायक कोच की भूमिका में थे, लेकिन अब मुख्य कोच का रोल अदा करेंगे। यह बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी का साथ छोड़ दिया है।

दरअसल, पोलार्ड को साउथ अफ्रीका की टी20 लीग, एसए20 में जोबर्ग सुपर किंग्स ने खरीदा था। वह आने वाले सीजन में इस टीम के लिए खेलने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने लीग से बाहर होने का फैसला किया है। क्रिकबज ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है।

इस कारण लिया फैसला पोलार्ड ने यह फैसला एक अजीब स्थिति से बचने के लिए लिया है। मुंबई का कोच बनने के बाद वह पूरा ध्यान इस पर लगाना चाहते हैं। साउथ अफ्रीकी लीग की शुरुआत 17 जनवरी से होगी और 21 फरवरी तक यह लीग चलेगी। वहीं, मार्च में आईपीएल के शुरू होने की संभावना है। ऐसे में पोलार्ड अपना पूरा ध्यान मुंबई के कोच के तौर पर टीम की तैयारियों पर लगाना चाहते हैं।