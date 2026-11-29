स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर वेबसीरीज पंचायत के पांचवें सीजन का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। तीन दिसंबर को यह नया सीजन रिलीज हो रहा है। अभी तक इसका सिर्फ ट्रेलर आया है और इसने ही धमाल मचा दिया है। इस बीच इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन की भी इसमें एंट्री हो गई है और वह फुलेरा पहुंच गए हैं। पीटरसन एकदम देसी अंदाज में नजर आ रहे हैं।

दरअसल, सीरीज के मेकर्स ने प्रमोशनल वीडियो लॉन्च किया है जिसमें पीटरसन दिखाई दिए हैं। वह इसमें सीरीज के मुख्य किरदारों से गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं। पीटरसन इस वीडियो में कुर्ता-पजामा पहने और सिर पर फट्टा बांधे नजर आ रहे हैं।