स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल 2027 के मेगा ऑक्शन में शामिल होने के लिए 1220 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 1220 प्लेयर्स में 939 भारतीय क्रिकेटर है, वहीं विदेशी खिलाड़ियों की संख्या 181 है। आईपीएल के मिनी ऑक्शन में सभी टीमों के पास कुल मिलाकर 295.60 करोड़ रुपए हैं, जिससे 66 स्लॉट भरे जाने हैं।

आईपीएल के मिनी ऑक्शन से पहले कई टीमों के बीच ट्रेड भी हुआ। लखनऊ सुपरजायंट्स ने कप्तान ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स के साथ ट्रेड किया। ऋषभ पंत की जगह कुलदीप यादव की लखनऊ सुपरजायंट्स में एंट्री हुई. इसके अलावा चेन्नई सुपरकिंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच भी खिलाड़ियों की अदलाबदली हुई। मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच हुए ट्रेड में अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस से जुड़े, वहीं हार्दिक पांड्या की पंजाब किंग्स में एंट्री हुई। इस बड़े ट्रे़ड का असर टीम के पर्स पर भी पड़ा।

लखनऊ सुपरजायंट्स के पास सबसे बड़ा पर्स आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन में लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम सबसे बड़े पर्स के साथ उतरेगी। लखनऊ सुपरजायंट्स के पास 47.45 करोड़ रुपये बचे हैं। लखनऊ की टीम ने ऋषभ पंत और मोहम्मद शमी जैसे बड़े नामों को ट्रेड आउट किया, जिससे टीम का पर्स मजबूत हुआ। इसके अलावा टीम ने आवेश खान, एनरिक नॉर्खिया, वानिंदु हसरंगा, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, जॉर्ज लिंडे, नमन तिवारी और अर्शिन कुलकर्णी सहित कई खिलाड़ियों को रिलीज़ किया।