IPL 2027 Auction: चार साल बाद भारत में लौटेगी खिलाड़ियों की नीलामी, चेयरमैन अरुण धूमल ने दी जानकारी

पीटीआई, नई दिल्ली। पिछले तीन सत्र विदेश में कराने के बाद आईपीएल 2027 सत्र के लिए खिलाड़ियों की नीलामी भारत में होगी। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने यह जानकारी दी। पिछले तीन सत्र में नीलामी दुबई, जेद्दा और अबुधाबी में हुई है।धूमल ने कहा कि हर साल हम कोशिश करते हैं कि यह भारत में हो लेकिन शादियों के समय के कारण हमें जगह नहीं मिलती।

इस बार हम भारत में ही कराएंगे, क्योंकि यह छोटी नीलामी होगी और हमें वेन्यू मिल जाएगा। बीसीसीआई की 18 सितंबर को होने वाली एजीएम के दौरान धूमल का आईपीएल चेयरमैन फिर चुना जाना तय है। नीलामी कहां होगी, यह बीसीसीआई के पसंदीदा शहरों में उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

BCCI ने टीमों से मांगा था फीडबैक संचालन परिषद की हाल ही में हुई बैठक में इंपैक्ट खिलाड़ी के विवादित नियम पर भी चर्चा की गई। बीसीसीआई ने टीमों से ताजा फीडबैक मांगा था। हालांकि यह नियम 2027 तक लागू रहने वाला है। भारत के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल, पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, स्टार हरफनमौला हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने इस नियम पर ऐतराज जताया है। आईपीएल 2026 से पहले अधिकांश कप्तानों ने इसे लेकर बीसीसीआई से ऐतराज जताया है जिससे नियम को खत्म करने की मांग सामने आई है।