चमारी अटापट्टू की कप्तानी में एशियन गेम्स में खेलेगी श्रीलंका महिला टीम, विश्मी गुणारत्ने को नहीं मिली जगह

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के लिए श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम का एलान हो गया है। टीम की कप्तानी अनुभवी बल्लेबाज चमारी अटापट्टू के हाथों में होगी। उन्होंने हाल ही में समाप्त हुए महिला एशिया कप 2026 में भी टीम की अगुवाई की थी, जहां श्रीलंकाई टीम को फाइनल में भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। अब एशियन गेम्स में भी वही टीम की कप्तानी करेंगी।

श्रीलंकाई टीम में लगभग उन्हीं खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जो महिला एशिया कप का हिस्सा थीं। कुछ प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। विश्मी गुणारत्ने, जिन्होंने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 और एशिया कप में शानदार प्रदर्शन किया था, उन्हें एशियन गेम्स के स्क्वाड में जगह नहीं मिली है। उनके अलावा नीलाक्षिका सिल्वा को भी 15 सदस्यीय टीम में शामिल नहीं किया गया है। बता दें कि श्रीलंकाई टीम अपने अभियान का आगाज 18 सितंबर को मलेशिया के खिलाफ करेगी।

अनुभवी और युवा खिलाड़ियों को जगह श्रीलंका की टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों को जगह मिली है। 17 वर्षीय चामुडी प्रबोदा ने महिला एशिया कप 2026 में अपना प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा था, उन्हें टीम में जगह मिली है। 19 साल की रश्मिका सेवंडी, जिन्हें महिला एशिया कप में शामिल नहीं किया गया था, अब उन्हें एशियन गेम्स की टीम में जगह दी गई है। उन्होंने आखिरी बार कोई मैच श्रीलंका के लिए इसी साल अगस्त में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था।