स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका को घर पर 2-1 से वनडे सीरीज में मात देने के साथ ही भारत का इस साल वनडे का सफर समाप्‍त हुआ। साल 2025 वनडे के लिहाज से भारत के लिए काफी अच्‍छा रहा। भारत ने इस साल आईसीसी की एक ट्रॉफी अपने नाम की। 2025 में भारतीय वनडे टीम का नेतृत्‍व 3 कप्‍तानों ने किया। इस दौरान भारतीय टीम को कुल 3 हार मिलीं। चूंकि, अब साल समाप्‍त होने जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि 2025 में वनडे में भारतीय टीम का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारत को 11 मैच में मिली जीत भारतीय टीम ने साल 2025 में 14 वनडे मैच खेले। इस दौरान टीम इंडिया को 11 में जीत मिली और 3 में हार का सामना करना पड़ा। रोहित शर्मा की कप्‍तानी में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम किया। हालांकि, इसके बाद हिटमैन से वनडे की कप्‍तानी छीन ली गई और ऑस्‍ट्र‍ेलिया दौरे से पहले शुभमन गिल को भारत का नया वनडे कप्‍तान नियुक्‍त किया गया।

ऑस्‍ट्रेलिया में मिली हार गिल की कप्‍तानी में भारतीय टीम ने ऑस्‍ट्रेलिया में 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली। इस दौरान भारत को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज के दौरान गिल चोटिल हो गए थे। ऐसे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए केएल राहुल को भारतीय वनडे टीम की बागडोर सौंपी गई। राहुल की कप्‍तानी में भारत ने वनडे सीरीज पर 2-1 से कब्‍जा जमाया।