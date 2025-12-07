Year Ender 2025: 3 कप्तान, 3 हार और 1 ICC ट्रॉफी; इस साल वनडे में ऐसा रहा भारत का रिपोर्ट कार्ड
दक्षिण अफ्रीका को घर पर 2-1 से वनडे सीरीज में मात देने के साथ ही भारत का इस साल वनडे का सफर समाप्त हुआ। साल 2025 वनडे के लिहाज से भारत के लिए काफी अच ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका को घर पर 2-1 से वनडे सीरीज में मात देने के साथ ही भारत का इस साल वनडे का सफर समाप्त हुआ। साल 2025 वनडे के लिहाज से भारत के लिए काफी अच्छा रहा। भारत ने इस साल आईसीसी की एक ट्रॉफी अपने नाम की। 2025 में भारतीय वनडे टीम का नेतृत्व 3 कप्तानों ने किया। इस दौरान भारतीय टीम को कुल 3 हार मिलीं। चूंकि, अब साल समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि 2025 में वनडे में भारतीय टीम का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा।
भारत को 11 मैच में मिली जीत
भारतीय टीम ने साल 2025 में 14 वनडे मैच खेले। इस दौरान टीम इंडिया को 11 में जीत मिली और 3 में हार का सामना करना पड़ा। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम किया। हालांकि, इसके बाद हिटमैन से वनडे की कप्तानी छीन ली गई और ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले शुभमन गिल को भारत का नया वनडे कप्तान नियुक्त किया गया।
ऑस्ट्रेलिया में मिली हार
गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली। इस दौरान भारत को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान गिल चोटिल हो गए थे। ऐसे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए केएल राहुल को भारतीय वनडे टीम की बागडोर सौंपी गई। राहुल की कप्तानी में भारत ने वनडे सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाया।
इस साल वनडे में भारत का प्रदर्शन
- 6 फरवरी 2025: बनाम इंग्लैंड- भारत 4 विकेट से जीता।
- 9 फरवरी 2025: बनाम इंग्लैंड- भारत 4 विकेट से जीता।
- 12 फरवरी 2025: बनाम इंग्लैंड- भारत 142 रन से जीता।
- 20 फरवरी 2025: बनाम बांग्लादेश- भारत 6 विकेट से जीता।
- 23 फरवरी 2025: बनाम पाकिस्तान- भारत 6 विकेट से जीता।
- 2 मार्च 2025: बनाम न्यूजीलैंड- भारत 44 रन से जीता।
- 4 मार्च 2025: बनाम ऑस्ट्रेलिया- भारत 4 विकेट से जीता।
- 9 मार्च 2025: बनाम न्यूजीलैंड- भारत 4 विकेट से जीता।
- 19 अक्टूबर 2025: बनाम ऑस्ट्रेलिया- भारत 7 विकेट से हारा।
- 23 अक्टूबर 2025: बनाम ऑस्ट्रेलिया- भारत 2 विकेट से हारा।
- 25 अक्टूबर 2025: बनाम ऑस्ट्रेलिया- भारत 9 विकेट से जीता।
- 30 नवंबर 2025: बनाम साउथ अफ्रीका- भारत 17 रन से जीता।
- 3 दिसंबर 2025: बनाम साउथ अफ्रीका- भारत 4 विकेट से हारा।
- 6 दिसंबर 2025: बनाम साउथ अफ्रीका- भारत 9 विकेट से जीता।
यह भी पढ़ें- Rohit-Virat अब नए साल में एक्शन में आएंगे नजर, 2025 में नहीं मिली वर्ल्ड कप खेलने की गारंटी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।