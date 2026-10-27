प्रेट्र, वडोदरा। टी-20 सीरीज में क्लीन स्वीप करने वाली भारतीय टीम अपना विजय अभियान जारी रखकर अब जिंबाब्वे के विरुद्ध बुधवार को होने वाले तीसरे और अंतिम वनडे मैच में भी इसे दोहराने की कोशिश करेगी। पहले दो वनडे में जीत से सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी भारतीय टीम का लक्ष्य अब क्लीन स्वीप करना होगा।

टीम ने टी-20 सीरीज 3-0 से जीती थी। भारत को पहले दो वनडे मैच में किसी तरह की खास चुनौती नहीं मिली। पहले मैच में प्रतिका रावल के नाबाद शतक और श्री चरणी के चार विकेट की बदौलत भारत ने नौ विकेट से जीत हासिल की।