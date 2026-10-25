IND W vs ZIM W: दीप्ति शर्मा ने छीना ऋचा घोष का ताज, शतक जड़कर रिकॉर्ड्स बुक में दर्ज कराया अपना नाम

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला टीम की दिग्गज ऑलाउंडर दीप्ति शर्मा ने जिंबाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार शतक ठोका है। इस शतकीय पारी से उन्होंने भारतीय वनडे इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है।

दीप्ति भारत के लिए वनडे में नंबर-6 या उससे नीचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी हैं। इस दौरान उन्होंने ऋचा घोष के रिकॉर्ड को तोड़ा। इससे पहले घोष ने नंबर-6 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए 94 रन बनाए थे।

दीप्ति ने सिर्फ 83 गेंदों में ठोका शतक दीप्ति जब बल्लेबाजी करने आई तो, भारतीय टीम मुश्किल में थी। उसने 148 के स्कोर पर चार विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद दीप्ति ने पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ मिलकर जबरदस्त साझेदारी की।

दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 137 गेंदों में 153 रन जोड़े। दीप्ति ने इस दौरान सिर्फ 83 गेंदों में शतक लगाकर इतिहास रच दिया। वो भारत के लिए सबसे तेज वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गईं है। भारत के लिए वैसे सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड स्मृति मंधाना के नाम है।