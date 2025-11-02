IND W vs SA W Final Playing 11: महिला वर्ल्ड कप की खिताबी जंग… फाइनल में इन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान मारना चाहेंगी कप्तान हरमनप्रीत
IND W vs SA W Final Playing 11: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज यानी 2 नवंबर को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताबी मैच खेला जाना है। दोनों टीमों के बीच ये हाईवोल्टेज मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। दोनों में से जो भी टीम ये खिताबी मैच जीतेगी, वह पहली बार महिला विश्व कप की ट्रॉफी उठाएगी। इस तरह आज दुनिया को एक नया विश्व चैंपियन मिलने वाला है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs SA Final Playing XI Predicted: भारतीय महिला क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका महिला टीम के बीच आज यानी 2 नवंबर को आईसीसी वनडे विश्व कप 2025 का फाइनल मैच खेला जाना है। ये मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा। भारतीय टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर के पास है, जबकि लौरा वोलावॉर्ड साउथ अफ्रीका की टीम की कप्तानी करेंगी।
इन दोनों टीमों के बीच मौजूदा वर्ल्ड कप का दूसरा मैच होने जा रहा है। लीग स्टेज में दोनों टीम की जब भिड़ंत हुई थी तो साउथ अफ्रीका ने उस मैच को 3 विकेट से जीत लिया था। अब भारतीय महिला टीम की नजरें सिर्फ विश्व कप का खिताब जीतने पर ही नहीं, ब्लकि पिछला हिसाब बराबर करने पर भी है। भारत-साउथ अफ्रीका के इस खिताबी मैच के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर किन 11 खिलाड़ियों के साथ फाइनल मैच खेलने उतर सकती है, आइए एक नजर डालते हैं उन पर।
IND vs SA W Final Playing 11: राधा यादव का कटेगा पत्ता?
दरअसल, भारतीय महिला क्रिकेट टीम (IND W vs SA W Final Playing 11) की फाइनल मैच के लिए प्लेइंग-11 में स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर स्नेह राणा की एंट्री हो सकती है। स्नेह की जगह राधा यादव को बांग्लादेश के खिलाफ लीग मैच और सेमीफाइनल मैच में मौका मिला था। सेमीफाइनल में राधा महंगी साबित हुई थी।
ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की फ्लैट ट्रैक पर महंगी साबित (0/66) होने के बाद राधा का फाइनल की प्लेइंग-11 से पत्ता कटना तय माना जा रहा है। वहीं, राणा का साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2025 में अच्छा रिकॉर्ड है। उन्होंने ट्राई सीरीज में 5/43 अपने करियर का बेस्ट बॉलिंग फिगर हासिल क्या था।
इस तरह भारत की प्लेइंग-11 में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीदें नहीं हैं। भारत की संभावित प्लेइंग-11 पर एक नजर डालते हैं-
शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर
जेमिमा रोड्रिग्स से बड़ी पारी की आस
जेमिमा रोड्रिग्स (Jemimah Rodrigues) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में नाबाद 127 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी और उनकी पारी के दम पर भारत ने फाइनल का टिकट कटाया, लेकिन जब वह लीग स्टेग में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेली थी तब वह शून्य पर आउट हुई थीं। ऐसे में खिताबी मैच में उन्हें अफ्रीका के लेफ्ट-आर्म स्पिनर्स (क्लो ट्रायोन और नॉन्कुलुलेको म्लाबा) से बचकर रहना होगा। फाइनल मैच में हर किसी को जेमिमा से उम्मीद होगी कि वह एक बड़ी पारी खेलकर टीम को जीत दिलाए।
