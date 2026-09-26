IND vs WI 1st ODI Live Streaming: रोहित-विराट की वापसी, '15 हजारी' क्लब से चंद कदम दूर किंग

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। 27 सितंबर, रविवार को तिरुवनंतपुरम में तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में जब शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम शाई होप की वेस्टइंडीज टीम का सामना करेगी। इस सीरीज से रोहित शर्मा और विराट कोहली मैदान पर वापसी करेंगे।

कोहली के चोटिल होने के कारण यशस्वी जायसवाल ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैच खेले। इस वजह से कप्तान गिल को बैटिंग ऑर्डर में एक पायदान नीचे यानी नंबर 3 पर खेलना पड़ा। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में कोहली की वापसी के बाद गिल फिर से टॉप ऑर्डर में आ गए। इससे जायसवाल पूरी तरह टीम से बाहर हो गए।

जायसवाल की टीम में वापसी और श्रेयस अय्यर व ईशान किशन के जापान में एशियन गेम्स की ड्यूटी पर होने की वजह से टीम मैनेजमेंट के सामने यह चुनने की चुनौती है कि क्या उन्हें पहले ही मैच से रोहित के साथ ओपनिंग के लिए वापस लाया जाए या रोहित-गिल की ओपनिंग जोड़ी के साथ ही आगे बढ़ा जाए।