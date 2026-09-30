स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। आईची-नागोया में चल रहे एशियन गेम्‍स 2026 के सेमीफाइनल में भारत की भिड़ंत श्रीलंका से होगी। दोनों ही टीमें बिना मैच खेले सेमीफाइनल में पहुंची हैं। पता हो कि एशियन गेम्‍स 2026 के सभी क्‍वार्टर फाइनल मैच बारिश की भेंट चढ़ चुके थे।

याद हो कि भारत को क्‍वार्टर फाइनल में अफगानिस्‍तान से भिड़ना था। वहीं, श्रीलंका का सामना नेपाल से होना था। मगर बारिश के कारण दोनों मैच नहीं हो सके। भारत और श्रीलंका चाहेंगे कि पूरे मैच का एक्‍शन हो ताकि मैच जीतकर टीम फाइनल में अपनी जगह पक्‍की करे।

वैसे, मौसम की रिपोर्ट जानकर फैंस खुश हो जाएंगे कि मैच के समय बारिश नहीं होने की उम्‍मीद है। हालांकि, तापमान ठंडा रह सकता है। करीब 20 डिग्री सेलसियस तक तापमान रहने की उम्‍मीद है। खिलाड़‍ियों को ठंड से सामंजस्‍य बैठाते हुए मैच पर ध्‍यान केंद्रित करना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं कि इस मैच का लाइव प्रसारण और ऑनलाइन स्‍ट्रीमिंग आप कब, कहां और कैसे देख सकते हैं।