स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। एशियन गेम्‍स 2026 में क्रिकेट की फाइनलिस्‍ट टीम तय हो गई हैं। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्‍तान ने बांग्‍लादेश को हराकर तो दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका का मात देकर फाइनल का टिकट कटाया।

ऐसे में भारत और पाकिस्‍तान (India vs Pakistan) की क्रिकेट टीम एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर टकराने के लिए तैयार हैं। इस मैच को जीतने वाली टीम गोल्‍ड मेडल पर कब्‍जा जमाएगी। वहीं हारने वाली टीम को रजत पदक मिलेगा। आइए जानते हैं कि यह मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

लाइव स्‍ट्रीमिंग डिटेल भारत और पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम के बीच फाइनल मुकाबला कब खेला जाएगा? भारत और पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम के बीच फाइनल मुकाबला शनिवार, 3 अक्‍टूबर को खेला जाएगा। भारत और पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम के बीच फाइनल मुकाबला कहां खेला जाएगा? भारत और पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम के बीच फाइनल मुकाबला कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क, निशिन में खेला जाएगा। भारत और पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम के बीच फाइनल मुकाबला कितने बजे शुरू होगा? भारत और पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम के बीच फाइनल मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। वहीं टॉस 9:30 बजे होगा। भारत और पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम के बीच फाइनल मुकाबले को टीवी पर कैसे देख सकते हैं? भारत और पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम के बीच फाइनल मुकाबले को टीवी पर सोनी स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। भारत और पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम के बीच फाइनल मुकाबले को मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं? भारत और पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम के बीच फाइनल मुकाबले को मोबाइल पर सोनी लिव एप पर देख सकते हैं। मैच से जुड़ी सभी अपडेट, रिपोर्ट और अन्‍य खबरें आप दैनिक जागरण एप और वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं।