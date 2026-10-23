स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टी20 में रनों की बरसात देखने को मिली थी। क्राइस्टचर्च के हेग्ले ओवल में दोनों टीमों ने मिलकर 465 रन ठोक दिए थे। अब दोनों टीमें एक बार फिर उसी मैदान पर टकराएंगी

भारत-न्यूजीलैंड के बीच शनिवार, 24 अक्तूबर को दूसरा मुकाबला होगा। इस दौरान एक बार फिर फैंस को मैदान पर चौकों और छक्कों की बरसात दिख सकती है। फिर हो सकती है रनों की बरसात हेग्ले ओवल का आउटफील्ड काफी तेज रहता है। हालांकि, नई गेंद से गेंदबाजों को शुरुआत में मदद मिलती है। मगर गेंद पुरानी होते ही, बल्लेबाज हावी होने लगते हैं। टी20 में ओंस की वजह से दूसरी पारी में खेलने वाली टीम को बल्लेबाजी में आसानी होती है। गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है। इस वजह से गेंदबाजों की जमकर पिटाई होती है।

ऐसे में क्राइस्टचर्च में एक बार फिर रनों की बरसात हो सकती है। दोनों ही टीमों के पास एक से एक धाकड़ बल्लेबाज मौजूद हैं, जहां एक ओर भारत के पास अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर और नमन धीर जैसे तूफानी खिलाड़ी हैं।