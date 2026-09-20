India vs Japan T20I: भारत-जापान के बीच पहली बार होगी भिड़ंत, कब और कहां खेला जाएगा यह मैच?

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत और जापान के राजनयिक संबंधों की 75वीं एनिवर्सरी के जश्न की शुरुआत के तौर पर दोनों देशों की क्रिकेट टीमें T20 इंटरनेशनल मैच खेलने जा रही हैं। भारत और जापान की क्रिकेट टीम के बीच पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में टक्‍कर होगी।

यह पहल ('स्पोर्ट 75') जापानी प्रधानमंत्री सनाए तकाइची और भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के बीच हुई शिखर वार्ता के दौरान हुए समझौते से शुरू हुई। भारतीय टीम इस मैच को एशियन गेम्‍स में होने वाले मुकाबले से पहले वॉर्मअप मैच के तौर पर देखेगी।

वहीं जापान टी20 विश्‍व कप और एशिया कप चैंपियन टीम के सामने अपनी तैयारियों को परखेगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि यह मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? साथ ही क्रिकेट प्रेमी इस मैच को कैसे देख पाएंगे? 𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗜𝗻 𝗧𝗵𝗲 𝗠𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴!



India🇮🇳 🤝 Japan🇯🇵#TeamIndia set to play a historic T20I against Japan to launch the celebrations of the 7️⃣5️⃣th Anniversary of India-Japan Diplomatic Relations. 👏👏@CricketJapan



All The Details 🔽https://t.co/vxdhuT1tgp pic.twitter.com/DQmPncvefH — BCCI (@BCCI) September 4, 2026 लाइव स्‍ट्रीमिंग डिटेल भारत और जापान के बीच मुकाबला कब खेला जाएगा? भारत और जापान के बीच मुकाबला 22 सितंबर को खेला जाएगा।

भारत और जापान के बीच मुकाबला कहां खेला जाएगा? भारत और जापान के बीच मुकाबला तोचिगी प्रान्त के सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारत और जापान के बीच मुकाबला कितने बजे शुरू होगा? भारत और जापान के बीच मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। भारत और जापान के बीच मुकाबले को टीवी पर कैसे देख सकते हैं? भारत और जापान के बीच मुकाबले को टीवी पर सोनी स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। भारत और जापान के बीच मुकाबले को मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं? भारत और जापान के बीच मुकाबले को मोबाइल पर फैनकोड एप पर देख सकते हैं। मैच से जुड़ी सभी अपडेट आपको दैनिक जागरण एप और वेबसाइट पर पढ़ने को मिलेगी।