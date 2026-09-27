स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। जापान के नागोया में चल रहे एशियाई खेलों में क्रिकेट के दूसरे क्‍वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम का सामना अफगानिस्‍तान से होगा। टी20 इंटरनेशनल में बेहतर आईसीसी रैंकिंग के कारण भारतीय टीम सीधे क्‍वार्टर फाइनल में पहुंची। वहीं अफगानिस्‍तान ने ग्रुप स्‍टेज में जापान को हराया। दूसरे मैच में उन्‍हें नेपाल से हार मिली।

एशियाई खेलों का पहला क्‍वार्टर फाइनल मुकाबला पाकिस्‍तान और हांगकांग के बीच होगा। आइए जानते हैं कि भारत और अफगानिस्‍तान के बीच एशियन गेम्‍स का मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? साथ ही इस मैच को आप टीवी और मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं?