वैभव सूर्यवंशी के दोस्त को मिली अंडर-19 'ए' टीम की कमान, तूफानी बल्लेबाज का नाम गायब, जानिए वजह

पीटीआई, नई दिल्ली: उभरते हुए प्रतिभाशाली क्रिकेटर विहान मल्होत्रा को मंगलवार को आगामी त्रिकोणीय सीरीज के लिए भारत अंडर-19 'ए' टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। इस सीरीज में भारत 'बी' और अफगानिस्तान की अंडर-19 टीम भी हिस्सा लेंगी। हैदराबाद के एरोन जॉर्ज 17 से 30 नवंबर तक बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर आफ एक्सीलेंस में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में भारत अंडर-19 'बी' टीम की कमान संभालेंगे। विहान मल्होत्रा को कप्तानी सौंपी गई है, जबकि उनके दो सुपरस्टार साथी वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे अन्य प्रतियोगिताओं में व्यस्त हैं।

इन खिलाड़ियों को भी मिली अहम जिम्मेदारी विकेटकीपर अभिज्ञान कुंडू तीन टीम के इस टूर्नामेंट में 'ए' टीम के उपकप्तान होंगे, जबकि वेदांत त्रिवेदी को 'बी' टीम में यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। म्हात्रे अभी रणजी ट्राफी खेल रहे हैं, जबकि सूर्यवंशी को एसीसी राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत 'ए' टीम में चुना गया है। तीनों युवा खिलाड़ी हाल ही में भारत की अंडर-19 टीम के सफल ऑस्ट्रेलिया दौरे का हिस्सा थे।