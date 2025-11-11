वैभव सूर्यवंशी के दोस्त को मिली अंडर-19 'ए' टीम की कमान, तूफानी बल्लेबाज का नाम गायब, जानिए वजह
अपनी तूफानी बल्लेबाजी से गेंदबाजों के लिए बहुत ही कम उम्र में खौफ का नाम बन चुके वैभव सूर्यवंशी के दोस्त को अंडर-19 टीम की कमान मिली है जबकि उनका नाम टीम में नहीं है।
पीटीआई, नई दिल्ली: उभरते हुए प्रतिभाशाली क्रिकेटर विहान मल्होत्रा को मंगलवार को आगामी त्रिकोणीय सीरीज के लिए भारत अंडर-19 'ए' टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। इस सीरीज में भारत 'बी' और अफगानिस्तान की अंडर-19 टीम भी हिस्सा लेंगी।
हैदराबाद के एरोन जॉर्ज 17 से 30 नवंबर तक बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर आफ एक्सीलेंस में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में भारत अंडर-19 'बी' टीम की कमान संभालेंगे। विहान मल्होत्रा को कप्तानी सौंपी गई है, जबकि उनके दो सुपरस्टार साथी वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे अन्य प्रतियोगिताओं में व्यस्त हैं।
इन खिलाड़ियों को भी मिली अहम जिम्मेदारी
विकेटकीपर अभिज्ञान कुंडू तीन टीम के इस टूर्नामेंट में 'ए' टीम के उपकप्तान होंगे, जबकि वेदांत त्रिवेदी को 'बी' टीम में यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। म्हात्रे अभी रणजी ट्राफी खेल रहे हैं, जबकि सूर्यवंशी को एसीसी राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत 'ए' टीम में चुना गया है। तीनों युवा खिलाड़ी हाल ही में भारत की अंडर-19 टीम के सफल ऑस्ट्रेलिया दौरे का हिस्सा थे।
दोनों टीमें इस प्रकार हैं:-
भारत अंडर-19 ए टीम: विहान मल्होत्रा (कप्तान), अभिज्ञान कुंडू (उप-कप्तान और विकेटकीपर), वाफी कच्छी, वंश आचार्य, विनीत वी.के., लक्ष्य रायचंदानी, ए. रापोल (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, खिलान ए पटेल, अनमोलजीत सिंह, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, आशुतोष महिदा, आदित्य रावत, मोहम्मद मलिक।
भारत अंडर-19 बी टीम: एरोन जॉर्ज (कप्तान), वेदांत त्रिवेदी (उप-कप्तान), युवराज गोहिल, मौल्यराजसिंह चावड़ा, राहुल कुमार, हरवंश सिंह (विकेटकीपर), अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), आरएस अंबरीश, बी.के. किशोर, नमन पुष्पक, हेमचदेशन जे, उद्धव मोहन, ईशान सूद, डी दीपेश, रोहित कुमार दास।
