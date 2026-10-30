IND vs NZ: भारत की शर्मनाक हार के 5 प्रमुख कारण, ऑकलैंड में 40 हजार फैंस के सामने न्यूजीलैंड ने निकाली हेकड़ी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 में शुक्रवार को लगभग 40 हजार फैंस के सामने ऑकलैंड में भारत को 87 रनों से शर्मनाक हार मिली। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने ग्लेन फिलिप्स के ऐतिहासिक शतक की मदद से 260 रनों का लक्ष्य रखा।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम शुरुआत से ही मैच से बाहर रही। भारत की बल्लेबाजी को कभी भी देखकर ऐसा नहीं लगा कि वो मैच जीत पाएगी। भारत की ओर से कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया, जिस वजह से टीम इंडिया 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 172 रन ही बना पाई और मैच गंवा दिया। भारत के हार के पांच सबसे बड़े कारण गेंदबाजी में अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाना भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, जिसे मयंक यादव ने सही साबित किया। मयंक ने पहले ही ओवर में टिम सीफर्ट का विकेट चटकाया। इसके बाद तीसरे ओवर में डेरिल मिचेल का विकेट भी चटका दिया।