IND A vs AUS A: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में भिड़ेगी टीम इंडिया, हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी ने बढ़ाई कप्तान गायकवाड़ की टेंशन

पीटीआई, पुडुचेरी। युवा तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह, अरशद खान और यश ठाकुर के लिए ऑस्ट्रेलिया-ए के विरुद्ध मंगलवार से शुरू हो रही तीन मैचों की अनौपचारिक वनडे सीरीज खुद को साबित करने का बड़ा मौका देगी, क्योंकि ये गेंदबाज राष्ट्रीय टीम में तेज गेंदबाजी विभाग में मौजूदा संसाधनों की कमी के बीच दावेदारी पेश करना चाहेंगे।

दिग्गज हरफनमौला हार्दिक पांड्या की वापसी को लेकर इस सीरीज की काफी उत्सुकता थी, लेकिन दाहिनी पिंडली की चोट के कारण वह अनिश्चितकाल के लिए बाहर हो गए हैं। तेज गेंदबाजी करने वाले हरफनामौला खिलाड़ियों की बात करें तो भारतीय क्रिकेट में फिलहाल विकल्प सीमित हैं। पांड्या के अलावा नीतिश कुमार रेड्डी और सूर्यांश शेडगे प्रमुख विकल्पों में शामिल हैं।

हार्दिक पांड्या की नहीं हो सकी वापसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना रिहैब पूरा करने वाले शेडगे को पांड्या की जगह भारत-ए टीम में शामिल किया गया है। नमन धीर के वेस्टइंडीज सीरीज के लिए भारत की टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम से जुड़ने के बाद लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे अनुकूल राय को ए टीम में शामिल किया गया है।