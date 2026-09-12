Women's Asia Cup 2026: 8वें खिताब के लिए श्रीलंका से भिड़ेगी 'हरमन ब्रिगेड', नोट करें मैच देखने का समय और चैनल

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। विमंस एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला टीम का सामना श्रीलंका से होगा। पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्‍लादेश को तो दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्‍तान को शिकस्‍त देकर निर्णायक मुकाबले में जगह बनाई।

भारतीय टीम लगातार 10वीं बार फाइनल खेलने जा रही है। दूसरी ओर श्रीलंका टीम भी पीछे नहीं है और 7वीं बार फाइनल मुकाला खेलेगी। भारत ने 7 और श्रीलंका 1 बार ट्रॉफी उठाई है। ऐसे में हरमनप्रीत कौर और चमारी अट्टापट्टू की नजर ट्रॉफी में इजाफा करने पर है।

एशिया कप 2024 के फाइनल में श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से मात दी थी। अब भारतीय बेटियों की नजर हिसाब चुकता करने पर है। ऐसे में आइए जानते हैं कि विमंस एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? साथ ही इस निर्णायक मुकाबले को टीवी और मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं?