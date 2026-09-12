Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

Women's Asia Cup 2026: 8वें खिताब के लिए श्रीलंका से भिड़ेगी 'हरमन ब्रिगेड', नोट करें मैच देखने का समय और चैनल

By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
Published: Sat, 12 Sep 2026 04:35 PM (IST)

विमंस एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला टीम का सामना श्रीलंका से होगा।

भारत बनाम श्रीलंका

भारत बनाम श्रीलंका

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। विमंस एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला टीम का सामना श्रीलंका से होगा। पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्‍लादेश को तो दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्‍तान को शिकस्‍त देकर निर्णायक मुकाबले में जगह बनाई।

भारतीय टीम लगातार 10वीं बार फाइनल खेलने जा रही है। दूसरी ओर श्रीलंका टीम भी पीछे नहीं है और 7वीं बार फाइनल मुकाला खेलेगी। भारत ने 7 और श्रीलंका 1 बार ट्रॉफी उठाई है। ऐसे में हरमनप्रीत कौर और चमारी अट्टापट्टू की नजर ट्रॉफी में इजाफा करने पर है।

एशिया कप 2024 के फाइनल में श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से मात दी थी। अब भारतीय बेटियों की नजर हिसाब चुकता करने पर है। ऐसे में आइए जानते हैं कि विमंस एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? साथ ही इस निर्णायक मुकाबले को टीवी और मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं?

लाइव स्‍ट्रीमिंग डिटेल

भारत और श्रीलंका के बीच विमंस एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला कब खेला जाएगा?

भारत और श्रीलंका के बीच विमंस एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार, 13 सितंबर को खेला जाएगा।

भारत और श्रीलंका के बीच विमंस एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला कहां खेला जाएगा?

भारत और श्रीलंका के बीच विमंस एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्‍टेडियम में खेला जाएगा।

भारत और श्रीलंका के बीच विमंस एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला कितने बजे शुरू होगा?

भारत और श्रीलंका के बीच विमंस एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा।

भारत और श्रीलंका के बीच विमंस एशिया कप 2026 के फाइनल को टीवी पर कैसे देख सकते हैं?

भारत और श्रीलंका के बीच विमंस एशिया कप 2026 के फाइनल को टीवी पर सोनी स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।

भारत और श्रीलंका के बीच विमंस एशिया कप 2026 के फाइनल को मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं?

भारत और श्रीलंका के बीच विमंस एशिया कप 2026 के फाइनल को मोबाइल पर सोनी लिव एप पर देख सकते हैं। इस मुकाबले से जुड़ी सभी अपडेट और अन्‍य खबरें आप दैनिक जागरण एप-वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं।

भारत महिला टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), गुनालन कमलिनी (विकेटकीपर), प्रतिका रावल, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, राधा यादव।

श्रीलंका महिला टीम

चमारी अट्टापट्टू (कप्तान), हर्षिता समाराविक्रमा (उपकप्तान), इमेशा दुलानी, विशमी गुणरत्ने, कौशिनी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), संजना कविंदी, हासिनी परेरा, नीलाक्षिका सिल्वा, कविशा दिलहारी, मिताली अयोध्या, काव्या कविंदी, सुगंधिका कुमारी, निमाशा मीपेज, चामुदी प्रबोदा, चेतना विमुक्ति।

यह भी पढ़ें- Asia Cup का फाइनल और भारतीय महिला टीम का सॉलिड कनेक्‍शन, 'हरमन ब्रिगेड' की रिकॉर्ड 8वें खिताब पर नजर

यह भी पढ़ें- Women's Asia Cup 2026: रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्‍तान को रौंदा, फाइनल में भारत से होगी टक्‍कर