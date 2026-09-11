स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। विमंस एशिया कप का फाइनल और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बीच सॉलिड कनेक्‍शन है। विमंस एशिया कप का फाइनल हो और भारतीय टीम न पहुंचे ऐसा अब तक हुए 10 एडिशन में तो नहीं हुआ है।

एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) द्वारा आयोजित इस कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट की 2004 से शुरुआत हुई। पहले 4 संस्‍करण वनडे फॉर्मेट में खेले गए। इसके बाद अगले 6 एडिशन टी20 फॉर्मेट में खेले गए हैं। 2004 से हुई शुरुआत भारतीय महिला टीम विमंस एशिया कप 2026 से पहले खेले गए 9 एडिशन में से 7 बार ट्रॉफी उठाई है। 2018 में बांग्‍लादेश और 2024 में श्रीलंका चैंपियन बनी। इस बार भी भारत की बेटियां फाइनल में हैं। पहले सेमीफाइनल में हरमनप्रीत सिंह की सेना ने बांग्‍लादेश को हराकर इस बार भी एशिया कप के फाइनल का टिकट कटाया।