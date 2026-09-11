स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। विमंस एशिया कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में शुक्रवार को श्रीलंका ने पाकिस्‍तान को 4 विकेट से शिकस्‍त दी। हार के साथ पाकिस्‍तान का फाइनल खेलने का सपना चूर हो गया। दूसरी ओर श्रीलंका टीम फाइनल में पहुंच गई है। रविवार को होने वाले निर्णायक मुकाबले में श्रीलंका का सामना भारतीय महिला टीम से होगा। यह मैच दुबई इंटरनेशनल स्‍टेडियम में खेला जाएगा।

सना रहीं मैच की हीरो पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी पाकिस्‍तान महिला टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 130 रन बनाए थे। 131 रन के टारगेट को श्रीलंका ने 8 गेंद पहले ही 6 विकेट खोकर चेज कर लिया। पाकिस्‍तान की कप्‍तान फातिमा सना प्‍लेयर ऑफ द मैच रहीं। उन्‍होंने नाबाद 47 रन बनाने के साथ ही 4 विकेट भी लिए।

The defending champions are through to the Grand Finale! Pakistan were ahead for most of the chase but the Lionesses’ middle order batted brilliantly to take Sri Lanka all the way home 🇱🇰#DPWorldWomensAsiaCup2026 #SLWvPAKW #ACC pic.twitter.com/lSwOfPTrdL — AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 11, 2026 फिफ्टी से चूकीं सना पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी पाकिस्‍तान टीम की शुरुआत खराब रही। दूसरे ही ओवर में मुनीबा अली (2) कैच आउट हुईं। इसके बाद शावाल जुल्फिकार और गुल फिरोजा ने पारी को संभाला। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 24 रन की साझेदारी हुई। पावरप्‍ले में ही जुल्फिकार (24) अपना विकेट गंवा बैठीं।

पावरप्‍ले खत्‍म होने के बाद 7वें ओवर में आयशा जफर (7) सस्‍ते में आउट हो गईं। सदफ शमास के बल्‍ले से 8 रन निकले। इसके बाद कप्‍तान फातिमा सना ने गुल फिरोजा के साथ मिलकर साझेदारी बनाई। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 40 रन जोड़े। 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर फिरोजा (21) ने चमारी अथापथु को कैच थमा दिया।

कप्‍तान फातिमा सना 36 गेंदों पर 47 रन बनाकर नाबाद रहीं। अपनी इस पारी में उन्‍होंने 4 चौके और 2 छक्‍के लगाए। तुबा हसन ने 12* रनों का योगदान दिया। कप्‍तान चमारी अथापथु और चमुदी प्रबोधा ने 2-2 विकेट चटकाए।

सना ने दिए बैक टू बैक झटके 131 रन चेज करने उतरी श्रीलंका टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम को दूसरे ओवर में 2 झटके लगे। कप्‍तान फातिमा सना ने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर चमारी अथापथु (5) को सदाफ शमास के हाथों कैच आउट कराया। अगली गेंद पर सना ने संजना कविंदी को खाता तक नहीं खेलने दिया।

2 विकेट जल्‍दी गंवाने के बाद श्रीलंका को एक साझेदारी मिली। इमेशा दुलानी और हसिनी परेरा ने तीसरे विकेट के लिए 25 गेंदों पर 26 रन जोड़े। इसके बाद श्रीलंका ने 2 ओवर में 2 विकेट गंवा दिए। पावरप्‍ले के आखिरी ओवर में परेरा (3) ने आयशा जफर को कैच थमा दिया। 7वें ओवर में इमेशा दुलानी (22) पवेलियन लौट गईं।